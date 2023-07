Mercato : Clinton Mata a signé son contrat avec l'OL

Clinton Mata célébrant un but du Cercle Bruges (Photo by Tom Goyvaerts / BELGA / AFP)

À la recherche d’un renfort sur le côté droit de la défense, l’OL a trouvé sa recrue. Après avoir satisfait à la visite médicale, Clinton Mata a signé son contrat de trois ans avec le club lyonnais ce mercredi à 16 h 00.

Le ciel n’est pas totalement menaçant à Lyon. L’onde de choc créée par la décision de la DNCG d’encadrer la masse salariale lyonnaise se juxtapose avec un certain positivisme lié au recrutement. S’il va devoir la jouer un peu plus serré, l’OL arrive à se montrer actif pour compléter l’effectif et répondre aux besoins de Laurent Blanc. L’un d’eux concernait le poste de latéral droit avec le retour de prêt de Malo Gusto à Chelsea.

Saël Kumbedi a beau avoir surpris son monde, le tout récent bachelier reste encore en phase d’apprentissage. Blanc souhaitait donc un renfort d’expérience pour pouvoir concurrencer l’ancien Havrais. À la veille de la reprise de l’entraînement à Décines, c’est chose faite. Arrivé à Lyon mardi soir et accueilli par Matthieu Louis-Jean à l’aéroport de Bron à 21h55, Clinton Mata s’est engagé à 16h avec l’OL pour les trois prochaines saisons, selon nos informations.

Un contrat de trois ans et un transfert de 5M€

Ayant satisfait à la visite médicale mercredi matin, lui qui avait eu quelques soucis physiques la saison dernière avec une blessure à malléole, l’international angolais arrive en provenance du Club Bruges qui reçoit 5 millions d'euros pour le transfert. À 30 ans, Mata a connu les parcours européens (31 matchs) avec une présence en Ligue des champions chaque saison depuis son arrivée à Bruges en 2018. S’il n’a pas forcément de références internationales à son actif, Clinton Mata rentre parfaitement dans les cases souhaitées par Laurent Blanc et le club lyonnais.

Un joueur d’expérience et polyvalent puisqu’il peut également dépanner en charnière centrale. Pour voir Mata sous ses nouvelles couleurs, il faudra malgré tout patienter encore un peu, car l'Angolais ne sera pas présent pour la reprise jeudi selon nos sources. En effet, Clinton Mata doit retourner à Ostende dans la matinée avant de définitivement poser ses valises entre Rhône et Saône.