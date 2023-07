Nicolas Tagliafico et Castello Lukeba face à Lionel Messi lors d’OL – PSG. (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

Avec l’élimination de l’équipe de France Espoirs, la saison 2022-2023 est définitivement terminée pour les joueurs de l’OL. Tagliafico, Caqueret et Lukeba ont disputé 47 matchs entre août dernier et début juillet.

Avec l’Euro Espoirs, quatre joueurs de l’OL faisaient durer le plaisir dans cette saison 2022-2023. Officiellement terminée en ce qui concerne les championnats nationaux, elle faisait encore un peu de rab sur la scène internationale. Pour les Lyonnais, ça en est définitivement terminé avec l’élimination (3-1) des Bleuets en quarts de finale de l’Euro dimanche soir. À la veille de la reprise de l’entraînement pour la plupart des joueurs lyonnais, les internationaux français vont s’octroyer quelques semaines de repos bien méritées.

Même si elle n’a pas été couronnée de succès en club comme avec les Bleuets, elle a été éreintante pour Maxence Caqueret et Castello Lukeba. Le défenseur central et le milieu ont disputé 47 matchs dans la saison 2022-2023. Ils sont les joueurs de l’OL à avoir le plus joué aux côtés de Nicolas Tagliafico.

Plus de minutes pour Lukeba

Quand Maxence Caqueret est le joueur qui a disputé le plus de match avec son club (40 contre 38), Nicolas Tagliafico a profité du parcours victorieux de l’Argentine à la Coupe du monde pour faire monter son total. Il aurait d’ailleurs pu être le seul à occuper cette place si Lionel Scaloni avait daigné lui offrir ne serait-ce qu’une petite minute sur l’un des deux matchs de la tournée asiatique de l’Argentine courant juin.

Au nombre des minutes passées sur le terrain, c’est Castello Lukeba qui aura le plus joué d'après les statistiques tenues par Transfermarkt. Avec 47 matchs au compteur également, le défenseur central a disputé 3 883 minutes contre 3 843 pour Tagliafico et 3 613 pour Maxence Caqueret. Dans les calculs, le milieu aurait donc presque joué quatre matchs et demi de moins que son partenaire de sélection.