Une nouvelle fois présent dans la liste de Scaloni, Nicolás Tagliafico n'a pas joué une minute lors du dernier rassemblement avec l'Argentine.

Nicolás Tagliafico est en vacances. La tournée asiatique de l'Argentine a pris fin, ce lundi, à Jakarta. Les hommes de Lionel Scaloni affrontaient l'Indonésie pour un match amical. Comme face à l'Australie, le défenseur lyonnais n'était pas aligné dans le onze de l'Albiceleste, et n'est pas non plus rentré en jeu. Joueur le plus utilisé à l'OL, Nicolás Tagliafico n'a donc pas disputé une minute en sélection lors de cette tournée. Un repos forcé, mais bien mérité pour le latéral gauche qui a beaucoup joué cette saison avec son club. L'ancien de l'Ajax devra attendre pour glaner sa 50e sélection avec l'Argentine.

Le latéral de 30 ans a donc vu, du banc, ses coéquipiers s'imposer face à l'Indonésie. Leandro Paredes ouvre le score d'une frappe surpuissante de trente mètres (0-1, 38e). Juste avant l'heure de jeu, Cristian Romero double la mise de la tête, après un corner bien tiré par Giovanni Lo Celso (0-2, 55e). Un peu plus tard, Facundo Medina cède sa place, mais Marcos Acuña lui est préféré pour le remplacer. Le score ne bougera plus et les Argentins enchaînent un dixième match sans défaite.