À deux jours du début de l’Euro Espoirs avec les Bleuets, Castello Lukeba est revenu sur le dernier exercice avec l’OL. Une saison pleine de rebondissements à l’image du départ de Jean-Michel Aulas.

Pour les vacances, il va falloir patienter un peu. Il aimerait d’ailleurs que ce soit le plus tard possible. Cela voudrait dire que Castello Lukeba et l’équipe de France Espoirs tiennent leur rang dans l’Euro U21 qui commence dans deux jours. Quoi qu’il arrive, Lukeba ne sera pas présent à la reprise du 6 juillet fixée par Laurent Blanc. Les Bleuets de l’OL auront le droit à quelques jours de repos en plus par rapport à leurs coéquipiers.

Et ce n’est pas un futur incertain qui en est la cause, le défenseur rappelant que sa priorité reste "le temps de jeu. Je suis un jeune joueur et je veux être sur le terrain pour progresser le plus vite possible. C'est mon critère principal, je base mes décisions là-dessus." L’OL peut lui en donner et a donc une carte à jouer de ce côté-là.

Seulement, les sirènes européennes vont-elles être assez faibles pour éviter de voir le club lyonnais succomber à quelques millions d’euros. L’été dernier, Jean-Michel Aulas avait bloqué un départ de Lukeba après avoir vendu Lucas Paqueta. Un bon de sortie aurait été donné pour cet été, mais le changement de direction a-t-il changé la donne ?

Même le défenseur ne le sait pas vraiment. "Franchement, avec tout ce qui s'est passé depuis, je ne sais pas du tout où l'on en est, avoue-t-il dans L’Equipe. Je n'ai pas parlé avec la direction, ni même avec M. Textor. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je suis dans le flou, un peu comme tout le monde."

"J'ai confiance en John Textor"

Avec la nomination de Matthieu Louis-Jean à la tête de la cellule de recrutement, un premier pas a été fait dans la réorganisation. Il manque malgré tout toujours un directeur général comme l’a fait savoir le communiqué de l’OL lundi. Sans Jean-Michel Aulas, la question de savoir s’il y a un capitaine à bord est toujours d’actualité.

Chez les joueurs, le départ surprise du président lyonnais a été un vrai choc, comme l’avait avancé Dejan Lovren, il y a un peu plus d’un mois. Le Croate a été rejoint par son partenaire de défense, surpris. "C'était comme un tremblement de terre. On ne s'y attendait pas et on a appris ça dans la presse, comme tout le monde. Le club est en train de se restructurer, des gens arrivent à des postes clés. Maintenant j'espère qu'on va suivre une idée claire, qu'on nous parlera franchement et qu'on n'apprendra pas les choses uniquement sur les réseaux. J'ai confiance en John Textor, je pense qu'il va mettre tous les ingrédients pour relever l’OL."

En restant dans son club formateur, Castello Lukeba pourrait y participer grandement.