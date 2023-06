L'OL officialise l'arrivée de Matthieu Louis-Jean

Comme annoncé depuis quelques semaines, Matthieu Louis-Jean va bien prendre la tête de la cellule de recrutement de l'OL.

L'arrivée tant attendue de Matthieu Louis-Jean est enfin officialisée. L'Olympique lyonnais l'a indiqué via un communiqué, ce lundi. Il prendra bien les fonctions de directeur de la cellule de recrutement. Le club a précisé le rôle de l'ancien "chief scout" de l'OM. "Il prendra la tête d’une cellule entièrement repensée en profondeur qui renforcera son utilisation de la data, de la vidéo, ainsi que de l’intelligence artificielle, précise l'OL. Le département recrutement bénéficiera également d’une importante augmentation de ses moyens, qu’ils soient matériels ou humains." Des indications qui confirment le changement de fonctionnement de la cellule de recrutement avec l'utilisation des données, chères à John Textor.

Vincent Ponsot maintenu

L'OL a aussi évoqué, ce lundi, le rôle de Vincent Ponsot dans l'organigramme. Le dirigeant lyonnais est maintenu à son poste de Directeur général du football. "Il devra s’assurer de la faisabilité des opérations, les faciliter et répondre à tous les enjeux qui se présenteront avec le professionnalisme et la rigueur qu’on lui connait". Comme souhaité par John Textor, l'Olympique lyonnais n'a pas nommé de directeur sportif et devrait laisser cette tâche à celui d'Eagle Football.