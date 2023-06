OL : le "travail et le CV parlent" pour Matthieu Louis-Jean

Selon toute vraisemblance, l'OL devrait nommer Matthieu Louis-Jean à la tête de sa cellule de recrutement. Nicolas Puydebois a vanté son travail à l'OM depuis deux ans.

Avec le changement de poste de Bruno Cheyrou, John Textor a pour ambition de repenser l'organigramme sportif de l'OL. La première pierre est maintenant posée. Matthieu Louis-Jean devrait être nommé à la tête de la cellule de recrutement et arriver le 1er juillet. Date à laquelle prend fin son contrat avec l'Olympique de Marseille.

Alors que l'OL pensait à une doublette Mathieu Bodmer / Reda Hammache, John Textor aurait opté pour un autre type de fonctionnement, sans directeur sportif. "Je ne sais pas si nous allons recruter un directeur sportif. Nous en avons déjà un au niveau d'Eagle Football, a déclaré le propriétaire américain au début du mois de juin. Je veux un directeur du scouting qui prenne les bonnes décisions pour Lyon. Directeur sportif est un métier de négociation de contrats. Vincent Ponsot, qui est toujours à Lyon, est plus un homme d'affaires en charge du foot. Les décisions concernant les joueurs seront prises par le directeur du scouting." Le pouvoir de Matthieu Louis-Jean sur les décisions sportives de l'OL devrait donc être important.

Le parcours de Matthieu Louis-Jean

Malgré sa faible notoriété auprès du grand public, le futur "Chief Scout" du club lyonnais est très apprécié. Après une carrière professionnelle passée majoritairement outre-Manche, l'ancien défenseur du Havre, Nottingham Forest et Norwich s'est reconverti rapidement. Il a rejoint l'Académie Scout de Liverpool avant de devenir recruteur à Nottingham Forest, Brighton, West Bromwich et Bristol entre 2010 et 2015.

Après ces expériences, l'ancien international espoir est devenu scout pour Manchester United où il restera trois ans. Son passage chez les Red Devils lui a permis d'accroître sa notoriété et Gilles Grimandi lui a alors proposé de le rejoindre à Nice afin d'occuper le poste de Chief Scout. Après l'achat du club par Ineos, Matthieu Louis-Jean repart à Manchester United avant d'être attiré par Pablo Longoria à Marseille en 2021.

Depuis deux saisons, le travail réalisé sur la Canebière est salué au sein du club marseillais et a donc fini de convaincre John Textor. "Le travail qu'il a fait à l'OM est intéressant, a jugé Nicolas Puydebois sur le plateau de Tant qu'il y aura des Gones, ce lundi. La philosophie d'Igor Tudor est énergivore. Il a su aller chercher des joueurs avec un bon état d'esprit, capable d'assimiler et d'appliquer les méthodes du coach. Cela leur a permis d'avoir des bons résultats. Son travail et son CV parlent pour lui." Il ne reste désormais plus qu'à mettre en pratique cette même recette entre Rhône et Saône.