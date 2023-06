Matthieu Louis-Jean, un ex de l’OM va prendre la tête de la cellule de recrutement de l’OL (photo DR /OM)

L’OL devrait nommer Matthieu Louis-Jean (ex-OM) en tant que directeur de la cellule de recrutement du club. Il rejoindrait le Rhône au début du mois de juillet.

Le chantier de l’organigramme sportif commence enfin à l'OL. Après des semaines de déclarations et de rumeurs, le club lyonnais tiendrait sa première recrue. Il s’agirait de Matthieu Louis-Jean, ancien joueur du Havre, Nottingham Forrest et Norwich. Le dirigeant de 47 ans a fréquenté les cellules de recrutement de Liverpool, et Manchester United en tant que scout. Après un passage à Nice au côté de Gilles Grimandi, il est alors embauché par Pablo Longoria qui a beaucoup insisté pour le faire venir à Marseille. Matthieu Louis-Jean rejoindrait Lyon au terme de son contrat avec l’OM au début du mois de juillet.

Cheyrou recasé, Bodmer piste refroidie

Le nouveau directeur de la cellule de recrutement prend la place de Bruno Cheyrou. L’ancien milieu de Lille, Liverpool et Rennes devrait, selon John Textor, trouver une nouvelle place dans l’organigramme d’Eagle. Le propriétaire américain semble avoir fait marche arrière concernant la nomination d’un directeur sportif. Alors que la piste Bodmer s’est considérablement refroidie ces derniers jours, l’OL devrait rester dans un système sans homme à la tête de la direction sportive.

Une nouvelle saison sans directeur sportif ?

"Je ne sais pas si nous allons recruter un directeur sportif, a expliqué Textor dans les colonnes de l’Equipe. Nous en avons déjà un au niveau d'Eagle Football. Je veux un directeur du scouting qui prenne les bonnes décisions pour Lyon. Directeur sportif est un métier de négociation de contrats. Vincent Ponsot, qui est toujours à Lyon, est plus un homme d'affaires en charge du foot." Des déclarations qui font grincer des dents du côté des fans de l'OL après une année sans directeur sportif peu concluante.