Mercato : l’OL officialise le départ de Macario

Comme l’avait annoncé Sonia Bompastor, Macario va bien quitter l’OL cet été. Le club a officialisé la nouvelle dans un communiqué.

Les officialisations de départs continuent pour la section féminine de l’OL. Après Amandine Henry et Signe Bruun, c’est Catarina Macario qui quitte le club. Arrivée à la fin de son contrat à la fin du mois de juin, l’Américaine ne prolongera donc pas l’aventure entre Rhône et Saône. La médaillée de bronze aux derniers Jeux olympiques, ne s’est toujours pas remise d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit qui l’écarte des terrains depuis maintenant près d’un an et l’a forcé à déclarer forfait pour la coupe du Monde.

Rebond à Arsenal ?

Cette blessure n’a toutefois pas semblé faire baisser sa côte. Catarine Macario est courtisée outre-manche et notamment par Chelsea. Tombeur de l’OL lors de la dernière coupe d’Europe, le club londonien est en pôle pour accueillir le milieu offensif. Les supporters des Fenottes garderont en mémoire la campagne de ligue des Champions 2021-2022 de l’américaine. Elle s’était illustrée dans le dernier carré en inscrivant un doublé face au PSG au Parc OL. Macario avait aussi marqué face au FC Barcelone en finale. Une campagne qui lui vaudra une place dans le Top 10 du ballon d’Or.