Ada Hegerberg et Signe Bruun lors d’un match de l’OL (@OLfeminin)

En fin de contrat à l’OL, Signe Bruun devrait rejoint le Real Madrid. En attendant, la Danoise a fait ses adieux au club lyonnais.

Elle restera celle qui a offert le titre de championnes de France à l’OL lors de la saison 2022-2023. En l’espace de deux saisons, Signe Bruun n’aura pas beaucoup joué, mais aura réussi à se montrer décisive. Cantonnée à un rôle de remplaçante quand elle n’était pas hors du groupe, l’attaquante danoise n’a pas connu une aventure linéaire entre Rhône et Saône.

Face à cette situation, la décision a été prise de ne pas prolonger afin d’aller chercher du temps de jeu ailleurs comme elle l’avait annoncé après le match contre le PSG et qu’elle a confirmé ce week-end sur ses réseaux sociaux. "Je me sens chanceuse d'avoir des amis qui rendent si difficile de dire au revoir."

Meilleure buteuse de l'OL en D1 cette saison

Après 44 matchs et 17 buts sous le maillot de l’OL, Signe Bruun devrait prendre la direction de l’Espagne et du Real Madrid. Un club qui veut progresser à l’échelle nationale et mondiale pour rivaliser avec le FC Barcelone, récent champion d'Europe. Le club madrilène pourra alors compter sur l’expérience de Bruun.

Même si elle n’a participé totalement au doublé la saison dernière à cause de son prêt à Manchester United, Bruun a garni son armoire à trophées à l’OL (2 titres de champions, une Ligue des champions). "Il y a eu tellement de grands moments de football et faire partie d'un des meilleurs clubs du monde est spécial. Merci beaucoup aux fans également - vous avez toujours été si solidaires et sincères. Je ne souhaite que le meilleur à cette équipe."