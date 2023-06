Signe Bruun a marqué le but de la victoire pour l’OL contre le PSG (@FFF)

Après son but héroïque lors du match de championnat décisif face au PSG, Signe Bruun devrait s'engager avec le Real Madrid.

Le 21 mai dernier, Signe Bruun devenait l'héroïne d'un des matchs les plus importants de la saison de l’OL. Sur la pelouse du Parc des Princes, l'internationale danoise avait délivré son équipe, dans les dernières minutes du temps réglementaire d'un match qui offrira le titre aux Lyonnaises. En fin de contrat en juin prochain, le départ de Bruun semblait tout de même inévitable "On a beaucoup discuté avec elle depuis plusieurs semaines, c’est difficile pour elle, car elle souhaite avoir plus de temps de jeu, c’est une internationale" avait déclaré Sonia Bompastor après le match face au PSG.

Le club et la joueuse auraient convenu d'un commun accord de ne pas prolonger l'aventure. Les performances de Bruun ne semblent pas avoir convaincu Sonia Bompastor qui a accordé peu de temps de jeu à son attaquante. Elle est apparue 18 fois en Division 1 et a inscrit 8 buts. Selon Marca, l'attaquante de 25 ans aurait trouvé son nouveau club et ça devrait être le Real Madrid. Un temps citée du côté de l'Angleterre, où elle avait été prêtée par l'OL en 2021, Bruun devrait donc filer en Espagne chez le dauphin du FC Barcelone.