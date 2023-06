Laurent Blanc (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Face au flou qu’il pouvait exister autour de Laurent Blanc, John Textor a mis les points sur les "i". L’entraîneur sera bien sur le banc de l’OL la saison prochaine.

La saison ne termine que dans quelques heures, mais les yeux sont déjà bien rivés vers le prochain exercice à l’OL. Sans enjeu sportif samedi soir (21h) à Nice, le club lyonnais est déjà en pleine préparation pour cette saison d’une nouvelle ère. La première sans Jean-Michel Aulas aux manettes. John Textor a pris la suite et doit profiter des prochains jours et semaines pour affiner l’organigramme sportif lyonnais.

Une chose est sûre, Laurent Blanc sera bien là le 6 juillet prochain pour la reprise de l’entraînement. Tandis que son cas restait en suspens face à la recherche d’un directeur sportif et de la possibilité que ce dernier choisisse un coach ayant sa philosophie, John Textor a rassuré Laurent Blanc. "Oui, je ne change pas d'entraîneur facilement. J'ai été clair, a-t-il convenu dans les colonnes de L’Equipe. Laurent a fait un gros boulot. Sur la seule deuxième partie de saison, nous sommes en haut du classement. Nous voulons lui donner plus de moyens pour la saison prochaine."

Miser sur l'expérience la saison prochaine

Interrogé sur son avenir après le match contre Reims, Blanc avait assuré que les choses étaient très claires avec son nouveau président. Les deux hommes forts du sportif lyonnais avaient eu l’occasion de diner ensemble, il y a trois semaines, un rendez-vous qui avait permis à Laurent Blanc d’en dire plus sur son désir au mercato estival. La commande semble avoir bien été passée à écouter Textor. "Je veux que l'on renforce l'effectif avec des joueurs expérimentés et dotés d'une certaine ténacité. Avec cette volonté de gagner. Plus de joueurs comme Lacazette. Nous voulons des leaders. Le coach a raison."

Il paraîtrait bien que l’excuse de la jeunesse tant de fois brandie par Laurent Blanc ces derniers mois ne trouve pas d’écho la saison prochaine. Encore faudra-t-il juger sur pièce.