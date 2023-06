Pour la dernière de la saison, l’OL se déplace à Nice samedi soir (21h). Si Jean-Michel Aulas ne sera pas là, John Textor sera bien présent à l’Allianz Riviera.

Clap de fin pour l’OL et la Ligue 1 samedi soir (21h) à Nice. Du moins sur le terrain. En coulisses, ce n’est que le début des travaux pour le club lyonnais et John Textor. Le "président par intérim" lyonnais va devoir s’atteler à revoir l’organigramme de la direction sportive très rapidement. Les annonces se font encore attendre, au grand dam des supporters mais aussi de Laurent Blanc et des joueurs. Ces dernières se feront-elles samedi à Nice ?

Il est peu probable mais une chose est sûre, John Textor sera bien présent à l'Allianz Rivieira. Absent pour la cérémonie d'hommage contre Reims, l'Américain occupera son siège de président aux côtés de Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou. Jean-Michel Aulas, qui a officiellement rendu son tablier la semaine dernière, ne sera lui pas du voyage dans le sud de la France et se fera de plus en plus rare aux matchs de l'OL à domicile.