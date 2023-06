Un film sur les pionnières de l’OL féminin le 8 juin

Aujourd’hui référence mondiale, l’OL Féminin tire son origine du FC Lyon et d’une fusion en 2004. Avec le film "Comme des lionnes" qui sera diffusé sur France 3 le 8 juin, l’histoire remonte aux pionnières du football féminin entre Rhône et Saône.

Entre la vente à Michele Kang, les victoires en Coupe de France et en D1 féminine, l’OL occupe l’espace médiatique du football féminin ces derniers temps. Ce n’est pas non plus une vraie nouveauté, le club lyonnais étant devenu au fil des années une véritable référence aux quatre coins de la planète, mais c'est avant tout pour ce qui se passe en coulisses que l'OL fait parler.

Néanmoins, le club lyonnais a gagné la légitimité d'être reconnu à sa juste valeur. Une reconnaissance qui porte la marque de Jean-Michel Aulas. Le désormais président d'honneur a fait du développement du football féminin l'une de ses batailles durant son mandat et va continuer à le faire au sein de la FFF désormais.

Néanmoins, comme l'avait confié Thierry Braillard sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones" il y a quelques mois, l'OL Féminin était le FC Lyon jusqu'en 2004. Le club lyonnais a été l'un des précurseurs dans la région lyonnaise et sera mis à l'honneur dans un documentaire diffusé en deuxième partie de soirée sur France 3 le 8 juin prochain. "Comme des lionnes" retrace les premiers pas du football féminin à Lyon et de ces femmes qui ont cassé les codes dans une société alors peu encline à voir la gent féminine taper dans un ballon.