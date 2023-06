L’OL, 26e club le mieux valorisé du monde en 2023

Racheté par John Textor en décembre dernier, l’OL a vu sa valeur boostée dans le même temps. Selon le classement de Forbes, le club lyonnais est aujourd’hui valorisé à 734 millions de dollars, soit le 26e le plus cher du monde.

Avec les décisions surprises de Pathé et IDG Capital de revendre leurs actions, Jean-Michel Aulas s’est retrouvé devant le fait accompli et a dû trouver en vitesse un investisseur capable de racheter toutes ces parts au sein de l’OL Groupe. Un rachat qui voulait également dire la fin de l’actionnariat majorité de "JMA" et un pouvoir décisionnel entre de nouvelles mains. Après des mois de négociations, John Textor, via Eagle Football, est donc devenu le nouvel homme fort de l’OL en décembre dernier dans une opération estimée à environ 800 millions d’euros.

Depuis, les choses ont encore un peu plus évolué puisque l’Américain a décidé de mettre Jean-Michel Aulas sur la touche malgré la promesse des trois ans faite l’hiver dernier. Quoi qu’il en soit, ce rachat doit permettre à l’OL de retrouver son lustre d’antan et de relancer une machine qui ronronnait depuis quelques années. Entre le Parc OL et l’OL Vallée, John Textor a trouvé des actifs qui avaient de quoi le séduire.

En attendant d’en savoir plus sur la politique sportive pour les prochaines semaines et le mercato estival, le club lyonnais est aujourd’hui considéré comme l’un des 30 clubs les plus valorisés du monde d’après Forbes. Avec une valorisation à 734 millions de dollars, l’OL occupe la 26e place de ce classement et est le deuxième club français de ce Top 30 avec le PSG (4,21 milliards de dollars).