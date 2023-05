Comme avec Jean-Michel Aulas, il y a trois semaines à l'OL, John Textor a tranché dans le vif à Molenbeek. En désaccord avec Thierry Dailly, l’Américain a décidé de se séparer du président du RWDM.

L’Europe n’a pas forcément l’habitude de ces pratiques, mais aux Etats-Unis, on ne cherche pas vraiment à faire dans le sentimental. La froideur américaine pousse généralement à faire des choix radicaux et l’éviction de Jean-Michel Aulas en a été une preuve. Avec John Textor, les supporters de l’OL vont devoir s’habituer au pire comme au meilleur avec des choix tranchés dans le vif. Malgré l’accord d’une prolongation sur trois ans au moment du rachat de l’OL Groupe par Eagle Football, Textor n’a pas hésité à revenir sur sa parole, au grand dam du président Aulas.

Ces décisions radicales, il n’y a pas qu’entre Rhône et Saône que l’Américain les prend. Quelques semaines après l’éviction de Jean-Michel Aulas, John Textor va en faire de même du côté de Molenbeek. C’est en tout cas ce qui ressort chez les médias belges comme DH avec l’annonce du départ prochain de Thierry Dailly. Détenant 20% des parts du RWDM qu’il avait racheté il y a huit ans, le président belge devrait bientôt être mis sur la touche. Entre Textor et Dailly, l’ambiance a été fraiche toute la saison et le titre de champion de D2 et la montée dans l’élite avaient donné le sourire à tout le monde.

Néanmoins, la prise de parole de Textor annonçant "vouloir botter les fesses" d’Anderlecht et l’Union Saint-Gilloise avait poussé Thierry Dailly à s’excuser et à aller à l’encontre de l’autre actionnaire. La goutte de trop dans cette relation explosive ? Peut-être bien, mais c’est une fois de plus le président historique qui devrait en faire les frais.