Mercato : Tagliafico aurait pu rejoindre Naples avant l’OL

Arrivé à l’OL l’été dernier, Nicolas Tagliafico est l’une des satisfactions lyonnaises de la saison. Le latéral gauche aurait pu ne jamais mettre les pieds entre Rhône et Saône, ayant eu des contacts avancés avec Naples.

Sa deuxième partie de saison n’est pas du même acabit que la première en raison notamment de la Coupe du monde et de la fatigue qui va avec. Néanmoins, Nicolas Tagliafico reste l’une des bonnes pioches du mercato estival 2022 de l’OL. Bien qu’un peu en dedans en 2023, le latéral gauche a réussi à séduire tout l’environnement lyonnais grâce à sa hargne, son allant offensif et sa mentalité. Quand l’OL peut manquer de caractère, Tagliafico n’a pas de souci dans ce domaine. Avec cinq passes et un but en 37 matchs, l’Argentin a fait taire les critiques qui avaient pu s’abattre sur lui au moment de son arrivée.

Ardemment désiré par Peter Bosz qui n’avait pas hésité à perdre en mains le dossier, Nicolas Tagliafico avait hésité à prendre sa décision, lui qui souhaitait quitter l’Ajax. Cette attente avait cristallisé quelques critiques entre Rhône et Saône. Il faut dire que l’expérience du champion du monde 2022 ne laissait pas insensible en Europe et que les projets étaient nombreux. Néanmoins, il peut aujourd’hui avoir quelques regrets.

Vers un départ durant l'été ?

Quand il joue la 6e ou 7e place avec l’OL, Nicolas Tagliafico aurait pu être champion d’Italie. Sur sa chaîne Twitch, l’ancien de l’Ajax a confirmé avoir eu des contacts avancés avec le Napoli. "J’étais proche de jouer en Serie A cette saison. J’étais en contact avec Naples avant de rejoindre l'Olympique lyonnais. Finalement, le transfert n'a pas abouti, donc j'attendais l'intérêt d'un bon club comme l'est évidemment Lyon."

S’attendant malgré tout à autre chose dans la capitale des Gaules, Nicolas Tagliafico n’est pas certain d’être encore lyonnais la saison prochaine. En l’absence de Coupe d’Europe, un départ n’est pas à exclure pour un joueur dont l’intégration n’est pas la meilleure.