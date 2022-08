Arrivé à l’OL il y a un mois, Nicolas Tagliafico n’a pas mis longtemps à s’imposer. Malgré l’envie lyonnaise, le latéral reconnait avoir pris le temps de faire son choix, notamment face à l’absence de coupe d’Europe.

Il l’a assuré lui-même après la victoire contre Troyes, il n’est pas encore à 100% physiquement. Débarqué entre Rhône et Saône il y a un mois, Nicolas Tagliafico continue de jauger son nouvel environnement, lui qui vient de passer quatre ans et demi à l’Ajax Amsterdam. Entre barrière de la langue, nouveaux coéquipiers et tout simplement nouvelle vie, le latéral argentin n’a pas le temps de chômer depuis un mois. Néanmoins, il ne semble pas regretter sa signature pour quatre saisons avec l’OL.

"Dans notre équipe, il y a des jeunes qui auront un bel avenir et des joueurs d’expérience, c’est un bon mix, a-t-il détaillé dans les colonnes du Progrès. Ça me rappelle un peu quand je suis arrivé à l’Ajax, on avait réussi à former une belle équipe."

Tagliafico souligne l'apport d'Henrique

Encore en pleine phase d’acclimatation à jongler entre l’espagnol et l’anglais pour se faire comprendre, Nicolas Tagliafico peut notamment compter sur l’aide d’Henrique pour le guider dans sa nouvelle aventure. Bien que concurrents, les deux joueurs échangent comme l’a démontré l’entraînement ouvert au public lundi et pour l’Argentin, "avoir des coéquipiers comme Henrique" doit être la base du succès d’une équipe. Pourtant, cet effectif, Nicolas Tagliafico a failli ne jamais le rejoindre.

Malgré la cour assidue de l’OL, l’international argentin a pris le temps de la réflexion. Certains ont critiqué cette attente mais le joueur en a donné les raisons. "C’était une décision compliquée, parce qu’il y avait d’autres options, mais aussi parce que je laissais un club où j’ai passé 4 ans et demi, où j’étais très bien. Mais j’étais dans une zone de confort à l’Ajax, je voulais en sortir, connaître une équipe et un championnat différents, vivre un autre défi, a-t-il avoué au quotidien régional. L’absence de coupe d’Europe m’a fait hésiter, évidemment, mais ça me donnait aussi l’opportunité de tout donner pour aider ma nouvelle équipe à se qualifier de nouveau pour l’Europe. C’est fondamental pour l’OL."

L’heure des hésitations est désormais un lointain souvenir. L’OL et Tagliafico continuent de s’appréhender mais la victoire contre Troyes a donné un aperçu de pourquoi le club voulait tant le voir débarquer dans la capitale des Gaules.