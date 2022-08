Mercato : Moussa Dembélé ne devrait pas prolonger avec l’OL

Malgré une nouvelle offre de prolongation de l’OL, Moussa Dembélé l’aurait déclinée. L’attaquant devrait selon toute vraisemblance quitter libre le club à l’issue de la saison.

Après avoir participé aux séances d’entraînement la semaine dernière, son absence avait été remarquée aux côtés de celle de Houssem Aouar. Diminué par une blessure au mollet depuis la première journée de championnat, Moussa Dembélé avait profité des quinze jours de repos forcé pour revenir dans le groupe. Finalement, il n’a pas été convoqué contre Troyes, étant encore annoncé en reprise par le club. Choix de raison pour l’OL ou volonté de ne pas voir l’attaquant se blesser en match et compromettre un départ dans cette dernière ligne droite du mercato ? Selon L’Equipe, la réponse se situerait à mi-chemin concernant la situation de l’ancien capitaine lyonnais.

En attendant de savoir s’il sera présent dans le groupe face à Reims, Moussa Dembélé reste l’un des dossiers chauds de la fin août de l’OL. Comme Houssem Aouar, Jérôme Boateng ou Damien Da Silva, l’attaquant est en fin de contrat dans un an et la situation urge. Bruno Cheyrou a brandi une sorte de menace à l’attention de ces joueurs bientôt libres mais le coup de pression de ces dernières semaines sur la chaîne du club n’a pas eu l’effet escompté. "Soit ils prolongent, soit ils partent. Avec un an de contrat, c'est plus difficile d'imaginer que les gars soient impliqués."

Un salaire revu à la hausse ?

A neuf jours de la clôture du mercato, les joueurs sont toujours là et pour Moussa Dembélé, l’heure serait bien à l’attentisme d'après le quotidien sportif. Le numéro 9 a bien reçu des offres de prolongation de la part de la direction dont une dernière il y a une semaine. Seulement, il aurait une nouvelle fois éconduit le club malgré un salaire revu à la hausse dans cette prolongation de deux saisons supplémentaires.

A moins d’une offre que les deux parties ne pourraient refuser d’ici au 2 septembre, Moussa Dembélé devrait quitter l’OL libre à l’issue de la saison, même si un statut de remplaçant l’attend derrière Alexandre Lacazette. Mais la patience a décidé d’être le crédo de l’ancien du Celtic pour les prochains mois à venir.