OL : Nicolas Tagliafico les a déjà séduits

Arrivé à l’OL il y a à peine un mois, Nicolas Tagliafico n’a pas perdu de temps. En l’espace de trois matchs, le latéral argentin a démontré pourquoi les fans de l’Ajax l’adoraient.

Au cas où certains pouvaient douter de sa force de caractère, il en a montré toute son étendue vendredi face à Troyes. En l’espace d’une grosse dizaine de minutes à cheval sur deux périodes, Nicolas Tagliafico a vécu les montagnes russes. D’abord plutôt à son aise durant la première demi-heure avec notamment un beau sauvetage suite à un débordement troyen sur le côté droit de la défense, le latéral gauche argentin s’est mis à douter presque tout seul. En loupant une tête en retrait pour Rémy Riou alors que le danger était lointain, Tagliafico a lancé cette fameuse période de crise dans un match maîtrisé si chère à l’OL depuis quelques saisons.

Et puis, il a eu beau se prendre la tête dans les mains, son intervention en retard a couté un penalty et une égalisation troyenne, moins de dix minutes avant la pause. Comme a pu le regretter Peter Bosz, Nicolas Tagliafico a finalement été à l’image de son équipe avec un double visage. Après celui en pente descendante sur la fin de la première période, c’est un tout autre joueur qui s’est présenté au public du Parc OL. Celui qui a séduit l’entraîneur néerlandais et Bruno Cheyrou pour en faire la solution de secours à gauche après l’échec du dossier Tyrell Malacia. Plein d’envie, dur sur l’homme et véritable pile électrique, l’international argentin a vécu la seconde période à cent à l’heure.

Encore perfectible à l'image de l'OL

On parlait de sa force de caractère dans les premières lignes, en poussant de rage le ballon dans le but de Gauthier Gallon après seulement deux minutes de jeu en deuxième période, Tagliafico a effacé sa boulette et plongé le public dans l’ivresse. Comme si cela ne suffisait pas, sa hargne a permis de récupérer haut le ballon quelques secondes plus tard afin de déboucher sur le but du 3-1 de Tetê. Le penalty concédé n'a été plus qu’un lointain souvenir. "Quand vous changez de club, il y a de nouvelles choses, de nouveaux collègues... donc je travaille en donnant le maximum pour le groupe. (A propos de son but) Je suis très content, mais évidemment plus heureux de la victoire de l'équipe, a t-il savouré. Il faut continuer à bosser, à grandir et à progresser."

Arrivé il y a à peine un mois, l’ancien de l’Ajax s’est déjà adapté à son nouvel environnement même s’il estime "ne pas être encore à 100% physiquement". Sa relation avec Karl Toko Ekambi, peu à son avantage depuis le début de la saison, est encore à parfaire et il est le premier à le concéder, estimant qu'en "changeant de club, il y a de nouvelles choses, de nouveaux collègues... donc je travaille en donnant le maximum pour le groupe." Et c’est bien là ce qui a séduit ses nouveaux coéquipiers et le public lyonnais. Si certains pouvaient avoir des doutes sur le recrutement du vainqueur de la Copa America 2021, Tagliafico, encore en plein perfectionnement, n’a eu besoin que de trois matchs pour montrer ce pour quoi il avait été recruté. "A l’Ajax, Tagliafico était adoré des supporters car c’est un lâche-rien, qui n’hésite pas à aller au contact, nous a décrit Tom Röfekamp, journaliste néerlandais pour Voetbalzone. Et ils le "détestaient" dans le même temps car cette "grinta" est parfois incontrôlée ce qui lui a valu beaucoup de jaunes (38 en 4 ans)."

Un joueur de caractère

Arrivé sur la pointe des pieds à Lyon, notamment en raison de la barrière de la langue, le latéral a rapidement trouvé le bon curseur pour parler le langage universel qu'est le football. On le dit plus défensif que Malo Gusto ? Son but tel un renard des surfaces et sa vingtaine de ballons touchés dans les 30 mètres adverses ont prouvé qu’il n’était pas gêné avec ses pieds. Peut-être un brin trop fougueux pour le championnat de France à l’image du penalty concédé, le natif de Rafael Calzada devra certainement faire des progrès dans ce domaine pour ne pas se retrouver suspendu tous les trois matchs. Mais cette fameuse grinta vendue par les suiveurs de l’Ajax n’avait rien d’un mensonge.

Le cri de joie de Tagliafico et Alexandre Lacazette sur le but de l’Argentin est lourd de sens. Avec l’Argentin, l’OL a trouvé un joueur de caractère et ce n’est pas pour déplaire. Quand le club lyonnais en manquait la saison dernière, le recrutement estival semble avoir été ciblé en partie sur ce point. Il n’est là que depuis un mois mais Nicolas Tagliafico a déjà trouvé sa place. A lui de confirmer l'embelli sur la durée.