3e journée de Ligue 1 : OL - Troyes (4-1), 3e meilleure affluence

La victoire de l'OL face à Troyes (4-1) vendredi a attiré 43 000 supporteurs au stade. Il s'agit de la 3e meilleure affluence de la 3e journée de Ligue 1.

Privés du match à Lorient le week-end précédent, les supporteurs de l'OL attendaient donc la réception de Troyes avec impatience afin de retrouver leur équipe. Vendredi, ils étaient 43 000 présents au stade de Décines pour assister au succès 4 buts à 1 des coéquipiers d'Alexandre Lacazette. Il s'agit de la 3e meilleure affluence de la 3e journée de Ligue 1.

L'affiche entre Marseille et Nantes a rassemblé 63 147 spectateurs et celle entre Lille et le PSG 47 256. A titre de comparaison, l'Olympique lyonnais avait accueilli 48 516 fans lors de la victoire inaugurale contre l'AC Ajaccio le 5 août dernier.