Après une dernière saison faite de hauts et bas, l’OL a décidé de revoir sa politique. Depuis le début de l’été, le club a ouvert à quatre reprises les séances d’entraînement du groupe de Peter Bosz au public. Une initiative saluée par les supporters.

En quatre rendez-vous, ils ont été près de 5 500 à s’entasser dans les tribunes du terrain d’honneur Gérard Houllier. A l’heure où l’OL voulait se réconcilier avec ses supporters, le club a frappé juste. Après une dernière saison compliquée aussi bien sportivement que dans les tribunes, cette vague d’enthousiasme est un vrai bol d’air frais et pas seulement pour les jeunes pousses lyonnaises venues admirer leurs idoles. Quand Tola Vologe était devenu un rendez-vous quasi quotidien pour les fans de l’OL dans les années 2000, les portes se sont petit à petit refermées en même temps que le football devenait un sport de plus en plus aseptisé.

"Un lien qui était un peu distendu"

C’est finalement au lendemain de la pire saison de ces 25 dernières années que l’OL et ses supporters se sont reconnectés. L’heure n’est pas à une proximité comme il pouvait en exister du côté de Gerland mais l’été a permis une vraie avancée dans les relations. "C’est bien que les joueurs viennent vers nous, souligne-t-on chez les Rouge et Bleu. C’est juste dommage que les horaires ne soient pas adaptées aux gens qui travaillent avec des séances en fin de journée mais on salue l’initiative. L’organisation était rodée avec la sécurité."

Depuis la reprise début juillet, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont pu partager à quatre reprises un moment avec leur supporters en dehors des matchs. Et quand bien même une séance d’autographe n’était pas à l’ordre du jour fin juillet, les 1800 personnes présentes ont eu raison du programme défini par le club."Ça recrée une proximité qui avait disparu avec les joueurs, un lien qui était un peu distendu, nous confie l’un des leaders du groupe Lyon 1950. Il y a eu du monde donc on voit qu’il y avait une vraie attente au niveau du public. On espère que ça va perdurer dans la saison et qu’ils vont laisser la possibilité à ceux qui en ont envie de voir les joueurs de temps en temps. Le club peut en sortir vainqueur en le faisant sur la durée ce qui permettra d'être peut-être moins craintif quand ça ira moins bien."

Pour Lyon 1950, "le club a compris ce qu'on voulait"

Si le groupe de supporters du virage sud ne prend pas forcément place dans les gradins du centre d’entraînement pour laisser ce moment à un "public plus familial", il note les efforts faits par le club depuis la fin de la saison. Même son de cloche du côté des Rouge et Bleu qui voit en cette main tendue une façon de rendre "le club et les joueurs plus humains". Comme l'avait annoncé Jean-Michel Aulas, des discussions ont eu lieu avec les différents groupes afin de "faire table rase du passé."

Deux réunions se sont tenues à la fin de la saison et durant l’été en présence de Bruno Cheyrou, Vincent Ponsot et Xavier Pierrot, directeur Général Adjoint en charge du stade et du projet Arena. Après les boycotts d’encouragements et les altercations avec certains joueurs, l’heure a été à l’apaisement. "On a des échanges cordiaux avec le club même quand c’est un peu compliqué. On a quand même un président qui est très ouvert à la discussion même quand on n’est pas d’accord, se félicite-t-on du côté de Lyon 1950. Aussi bien lui que nous sommes en capacité d’entendre ce que l’autre a à dire. On a eu une discussion franche sur le sportif et l’extra-sportif de la saison dernière."

"Un club et des joueurs plus humains" pour les Rouge et Bleu

Les deux premières journées de championnat ont montré que tout un club voulait désormais tirer dans le même sens. Le retour de certains anciens de la maison comme Lacazette et Tolisso a aussi permis de calmer les esprits et de s’acheter une paix sociale après des derniers mois compliqués. Le leadership, l’expérience voulue par les supporters avec des joueurs ayant envie de jouer avec le maillot lyonnais a été entendu par la direction lyonnaise. Dans le virage sud, les adhésions n’ont jamais été aussi nombreuses avec la barre des 1 500 adhérents franchie après pourtant un exercice raté.

Seulement, toutes les parties se sont accordées à dire qu’"il fallait repartir de zéro quoi qu'il arrive et qu’on joue notre rôle de façon positive pour que l’OL gagne." A l’heure où tout semble tout rose dans le microcosme lyonnais, seule la réalité du terrain donnera une réelle aperçue de cette relation que l’on disait rompue et qui est désormais sur la pente ascendante entre des entités qui "ne cherchent que le bien de l'OL".