OL : Bruno Cheyrou évoque la gestion du Mondial hivernal

Bruno Cheyrou (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

En novembre et décembre prochain, la Coupe du monde va bouleverser les habitudes des clubs. Bruno Cheyrou s'est penché sur la gestion du Mondial au Qatar par l'OL.

Pour la première fois, le Mondial se disputera au milieu de la saison, en novembre et décembre 2022. Cette particularité entraînera un arrêt des championnats sur cette période. Le quotidien des clubs en sera bouleversé. Invité d'OL Play mardi, Bruno Cheyrou s'est confié sur le sujet.

Le responsable de la cellule de recrutement de l'Olympique lyonnais a confirmé que le tournoi allait modifier beaucoup de choses dans cet exercice 2022-2023. "Ça change la donne, le problème c'est qu'on ne sait pas comment. On n'a jamais vécu ça. Que ce soit pour le mercato, et même pour la préparation d'une saison, il y a un impact, a-t-il expliqué. C'est peut-être pour ça que le marché estival ne bouge pas beaucoup actuellement. Des équipes se disent qu'elles vont voir comment ça se passe sur le début du championnat, jusqu'en novembre, pour ajuster ensuite. On n'a donc aucune visibilité sur l'impact réel qu'aura cette Coupe du monde sur le marché des transferts, mais aussi sur les organismes."

L'OL étudie la possibilité d'effectuer un stage

Concernant les joueurs, il faudra adapter le programme à ce calendrier particulier. "Comment vont revenir ceux appelés pour la compétition ? Comment gérer le temps de mi-novembre à fin décembre pour ceux qui ne joueront pas le Mondial, s'est interrogé le dirigeant. On doit être un peu visionnaire, savoir anticiper, de manière à bien gérer cette période car nous ne sommes pas habitués à ça." A ce sujet, Peter Bosz avait d'ailleurs indiqué que le club réfléchissait à la possibilité d'effectuer un stage (lire ici).