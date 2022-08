OL : Lyon 1950 témoigne de sa reconnaissance envers les Fenottes

Ce mercredi, les joueuses de l’OL ont eu la surprise de voir une banderole de Lyon 1950 à l’entrée du centre d’entraînement. Le groupe de supporteurs les encourage à continuer de gagner des trophées.

Elles font la fierté de l'Olympique lyonnais. Après une campagne 2020-2021 où elles ont vu le PSG leur passer devant en championnat et les éliminer en Coupe d'Europe, les Fenottes ont renoué avec le succès sous les ordres de Sonia Bompastor la saison passée. Véritable machine à trophées, la section féminine de l'OL a remporté sa 8e Ligue des champions, avant de s'adjuger dans la foulée un 15e titre de championne de France. Revenues à leur meilleur niveau, les Lyonnaises cultivent plein d'ambitions pour ce nouvel exercice, qui débutera par un déplacement à Reims le week-end du 10 ou 11 septembre.

"Vos trophées font notre fierté"

À quelques jours de leur départ pour les Etats-Unis, elles ont eu la surprise de voir une banderole à l'entrée du centre d'entraînement de Décines. Le groupe de supporteurs, Lyon 1950, a tenu à leur adresser un message. "Féminines : votre mentalité et vos trophées font notre fierté. Continuez", pouvait-on lire sur cette banderole placée aux abords du Training Center. De quoi motiver encore un peu plus Eugénie Le Sommer et ses coéquipières à la veille d'un derby, jamais vraiment amical, face à l'AS Saint-Etienne.