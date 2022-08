OL - D1 féminine : le calendrier 2022-2023 dévoilé

Ada Hegerberg et Catarina Macario (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Le calendrier de l’OL en championnat pour la saison 2022-2023 est désormais connu. Les Fenottes débuteront à Reims le week-end du 10 et 11 septembre prochain. Elles affronteront le PSG juste avant la trêve hivernale.

Championnes de France et d'Europe en titre, les joueuses de l'Olympique lyonnais continuent leur préparation estivale en vue de la Women’s International Champions Cup et du Trophée des Championnes contre le PSG à la fin du mois d'août. Rejointes au compte-goutte par les internationales lyonnaises ayant disputé une compétition continentale cet été, les Fenottes peuvent désormais se projeter vers la reprise du championnat. Le calendrier de la campagne 2022-2023 de D1 féminine a été dévoilé.

Un duel face au PSG en toute fin de saison

Ada Hegerberg et ses coéquipières démarreront par un déplacement à Reims, le week-end du 10 et 11 septembre, avant de clôturer leur saison, devant leur public, contre cette même équipe le 27 ou 28 mai prochain. Dans un choc ô combien important, Lyonnaises et Parisiennes croiseront le fer lors de la 11e journée, juste avant la trêve hivernale (10 ou 11 décembre à Lyon), avant de se retrouver à Paris en toute fin de saison lors de l'avant-dernier match de championnat (20 ou 21 mai).

Les principales affiches de l'OL cette saison :

3e journée : Montpellier - OL (24 septembre)

5e journée : Bordeaux - OL (15 octobre)

6e journée : OL - Fleury (29 octobre)

9e journée : Paris FC - OL (26 novembre)

11e journée : OL - PSG (10 décembre)

13e journée : OL - Montpellier (21 janvier)

15e journée : OL - Bordeaux (25 février)

16e journée : Fleury - OL (11 mars)

19e journée : OL - Paris FC (15 avril)

21e journée : PSG - OL (20 mai)