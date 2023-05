Le Parc OL passe en mode "concert" dès ce mercredi

Après le dernier match contre Reims samedi, le Parc OL reste en mode festif. Ayant fait sa mue, l’enceinte décinoise va accueillir les concerts estivaux. Début des festivités ce mercredi avec la venue de Depeche Mode.

La saison footballistique au Parc OL s’est terminée sur un feu d’artifice. Un feu d’artifice offensif avec la victoire 3-0 des joueurs de Laurent Blanc, l’hommage à Jean-Michel Aulas et le show pyrotechnique dans la foulée. La page Ligue 1 refermée à Décines, l’enceinte n’a pas mis longtemps à se transformer et à passer comme chaque été en mode "concert". Les équipes se sont activées pour retirer la pelouse et permettre au Parc OL d’être fin prêt pour le rendez-vous de ce mercredi.

Record d'affluence l'été dernier

Ce 31 mai marque officiellement le début des concerts au Parc OL avec la venue du groupe mythique qu’est Depeche Mode. Le spectacle musical du groupe britannique sera le premier d’une longue série cet été entre Rhône et Saône. Muse le 15 juin, Mylène Farmer les 23 et 24 juin ou encore Iggy Pop le 11 juillet poseront leur micro à Décines le temps d’une ou plusieurs soirées. L’été dernier, le Parc OL avait profité de la venue d’Indochine pour battre son record d’affluence événements sportifs et musicaux confondues avec 72 561 spectateurs.