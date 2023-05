Les joueurs de l’OL fêtant le premier but contre Reims (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Pour cette dernière rencontre de la saison à domicile, l'OL avait à cœur de bien faire contre Reims. Les ingrédients ont été réunis pour une belle victoire lyonnaise en hommage à Jean-Michel Aulas.

Toute une ville espérait une soirée de rêve pour un dernier hommage à Jean-Michel Aulas et elle a été entendue. Après les joueuses de Sonia Bompastor en fin d’après-midi, les joueurs de Laurent Blanc ont, eux aussi, fait honneur au président lyonnais comme il se doit. Dans cette 37e et avant-dernière journée de Ligue 1, l’OL s’est imposé (3-0) face à Reims mais a dit adieux à la Coupe d’Europe.

Avec certes que trois points de retard sur la 5e place, l'OL ne peut plus revenir sur les talons de Rennes ayant une différence de buts bien plus supérieure. Malgré la perte de cet enjeu sportif au coup de sifflet final, les Lyonnais ont réussi à donner le sourire de Jean-Michel Aulas. Présent dans le kop virage nord lors de la première mi-temps, le président lyonnais a vécu cette dernière aux premières loges et a apprécié le spectacle non sans émotion.

L'OL a failli revenir le scénario de Monaco

Jeudi, Laurent Blanc souhaitait que son équipe soit à la hauteur du travail réalisé par le désormais président d’honneur de l’OL. Tout n’a pas été parfait, mais le visage lyonnais a été emballant, à l’image de ce qu’on avait pu voir une semaine auparavant contre Monaco. Comme lors de la dernière journée, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette auraient pu être dos au mur d’entrée de jeu. Dans une ambiance bouillante, Balogun n’est pas passé loin de climatiser le Parc OL, sa tête passant à quelques centimètres du poteau d'Anthony Lopes après 40 secondes.

Finalement, les dieux du foot ont choisi leur camp avec un csc Agbadou dans la foulée sur un centre de Barcola (1-0, 1re). Le défenseur rémois a d’ailleurs passé une soirée compliquée à Décines, laissant son équipe à 10 aux retours des vestiaires, pris par la feinte de Lacazette qui s’était ouvert le chemin du but pour un possible doublé qui n'est finalement jamais venu samedi soir malgré une tête qui était toute faite au bout du temps additionnel.

Lacazette privé d'un doublé pour quelques millimètres

Car, une fois n’est pas coutume, dans l’ultime rencontre de la saison à domicile, le capitaine lyonnais a trouvé la faille à la 10e minute pour son 27e but de la saison. Une demi-volée sous la barre après une nouvelle offrande de Bradley Barcola. Un break et une entame parfaite qui n’ont pas caché certains errements défensifs comme cette non-tête de Lukeba sur un but d’Ito finalement annulé pour hors-jeu.

Heureusement pour l’OL, Reims et Balogun ont manqué d’efficacité pour faire douter les Lyonnais et tout un stade. Lopes y a été pour beaucoup avec deux gros arrêts à bout portant en deuxième mi-temps. A force de chercher Alexandre Lacazette pour rejoindre Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs, l'OL s'est privé de quelques minutions pour le 3-0 et aurait pu se mettre définitivement à l'abris bien plus vite qu'à la 81e et ce coup-franc de Maxence Caqueret. Mais avec du spectacle en tribunes et sur le terrain, la soirée ne pouvait pas être plus parfaite.