Les supporters de l’OL rendant hommage à Jean-Michel Aulas contre Reims (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Dans un stade à guichets fermés, les supporters de l’OL ont parfaitement joué leur rôle. C’était l’ambiance des grands soirs au Parc OL face à Reims. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top : les kop ont assuré le spectacle en tribunes

Quand bien même les joueurs de l’OL auraient pu manqué de motivation dans cette 37e journée de Ligue 1, les supporters lyonnais ont vite fait monter la température pour leur en donner. Le coup d’envoi n’avait pas été donné que l’atmosphère régnant autour et dans le Parc OL avait tout de celle des grands soirs. Ca n’a pas manqué. Pour cet hommage à Jean-Michel Aulas, les kops nord et sud avaient mis les petits plats dans les grands. Malgré seulement deux semaines pour préparer le tout, les Bad Gones et Lyon 1950 ont été à la hauteur de l’événement qu’était cette dernière du président Aulas à Décines.

Les deux buts de l’OL après seulement dix minutes ont forcément aidé à surfer sur ces encouragements mais il y a longtemps que le Parc OL n’avait pas résonné d’une seule voix toutes tribunes confondues. Avec des "qui ne saute pas n’est pas lyonnais" dès l’échauffement des joueurs de Laurent Blanc, le ton avait été donné. Il n’a que peu baissé entre la 1re et la 90e minute. Voir tout un stade uni malgré des sifflets pour les entrées d'Aouar et Gusto, il ne pouvait y avoir plus bel hommage à rendre au président Aulas.

Le flop : Jeffinho trop brouillon

On sent qu'il y a quelque chose à faire avec ce joueur mais il va encore falloir que l'adaptation se fasse totalement pour Jeffinho. Le Brésilien a du talent dans les pieds et pourra amener de la diversité dans les choix offensifs lyonnais grâce à ses dribbles chaloupés. Néanmoins, samedi soir, l'ancien de Botafogo a enchaîné les mauvais choix balle au pied notamment en première mi-temps.

Par deux ou trois fois, il a eu la possibilité de prendre de la vitesse, d'éliminer pour tirer ou servir un partenaire. Il a finalement foncé tête baissée et va devoir gommer ce défaut. Il a eu une balle de but par deux fois mais l'une a été repoussé par Diouf en première tandis que son tir s'est envolé en deuxième. Sorti tête basse à la 65e minute, Jeffinho a désormais trois mois pour être fin prêt pour la Ligue 1 et devenir un vrai poison.