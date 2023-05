Dans cette journée hommage à Décines, les joueuses de l’OL ont parfaitement lancé les festivités. Entre soutien à Delphine Cascarino et pensées pour les futures partantes, les Fenottes avaient choisi de faire les choses bien. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top : une cohésion collective sur et en dehors du terrain

Individuellement, le match de Dzsenifer Marozsan a encore été d’un très gros calibre et l’Allemande ne serait clairement pas de trop la saison prochaine si elle vient à prolonger. Néanmoins, dans cette journée si particulière à l’OL, la rédaction a choisi de mettre en avant l’esprit collectif qui peut régner dans ce groupe. C’est ce qui fait la force de cette équipe depuis tant d’années et qui lui a permis d’avoir carton plein sur la scène nationale cette saison. Malgré les affinités, la diversification des nationalités au sein du groupe de Sonia Bompastor, l’entente collective a toujours permis de voir loin. Le maillot donné par la coach lyonnaise au moment de l’ouverture du score de Marozsan après deux minutes n’en a été que la preuve.

Un flocage "Cascarino" pour montrer que tout un groupe apporte son soutien à l’internationale française, victime d’une rupture du ligament au pire des moments. Cette marque de soutien n’en a été qu’une partie parmi tant d’autres face à Reims. Il y a eu cette inscription "Merci Président" sur le maillot ainsi que ce moment de convivialité avant la rencontre. La remise d’une plaque de Jean-Michel Aulas aux futures ex-joueuses de l’OL même celles non-présentes sur la feuille comme Amandine Henry et Catarina Macario.

Remise de plateau souvenir pour les joueuses quittant l’OL cet été (Cayman, Bruun, Henry, Macario, Holmgren)

Première séquence émotion ce samedi avec le Président Aulas #OL pic.twitter.com/PRJ4pE7gaF — Olympique-et-Lyonnais 🦁 (@oetl) May 27, 2023

Le flop : un Parc OL qui aurait pu être encore plus rempli

Dans cette double dose de football et d’hommage à Décines, l’OL espérait forcément que le public réponde présent dès 17h30 et le match des féminines. Le climat estival a attiré du monde dans l’enceinte et les Lyonnais ne peuvent que s’en réjouir. L’impression à la télévision pouvait laisser penser que le stade sonne creux, mais les supporters même Bad Gones ont répondu à l’appel pour ces festivités.

Seulement, il y aurait pu y avoir bien plus de monde au parc OL. Certains supporters ont regretté le lancement des navettes en provenance des Panettes et de Meyzieu à seulement 17h. Une cohue et une longue queue s’étant formée à ces deux endroits, impossible de pouvoir être présents au moment du coup d’envoi. Le stade s'est rempli au fur et à mesure de la rencontre mais ce couac au niveau de l’organisation est dommageable…