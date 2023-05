L’OL termine sa saison par un festival contre Reims (7-1)

Pour le dernier rendez-vous de la saison et pour lancer les festivités en l’honneur de Jean-Michel Aulas, les joueuses de l’OL n’ont pas failli contre Reims (7-1). Le président pouvait avoir le sourire après la victoire de ses Fenottes.

Ce samedi doit être une fête et se devait de commencer de la meilleure des façons au Parc OL. Délestées de la pression du titre de championnes de France, les joueuses de l’OL avaient celle de ne pas décevoir leur président, celui qui a tout fait pour elle, Jean-Michel Aulas. Elles n’ont pas mis longtemps à lui prouver que sortir par la grande porte tenait à cœur des Fenottes. Avec un but après seulement deux minutes de jeu par Dzsenifer Marozsan sur une superbe volée, les Lyonnaises ont posé les bases de cette soirée qui doit s’annoncer grandiose, sous les yeux de Michele Kang, la nouvelle propriétaire.

Face à Reims et malgré une équipe largement remaniée, l’OL n’a pas eu à souffrir pour prendre le meilleur. Cette ouverture du score précoce a été rapidement suivi par un coup de casque de Wendie Renard sur corner à la 10e minute. En cette fin d’après-midi samedi, l’enjeu sportif n’avait clairement pas sa place, mais il est toujours bon de finir sur une victoire.

Tout le monde a participé à la fête

Les joueuses de Sonia Bompastor ont tenu parole et avec la manière. Entre des joueuses revanchardes comme Melvine Malard, qui avait disparu des radars depuis quelque temps, et d’autres conscientes que ce match face à Reims était leur dernier avec la tunique lyonnaise, il y avait forcément de l’émotion. Et ce n’est pas la remise d’une plaque par Jean-Michel Aulas avant la rencontre aux futures partantes qui a enlevé cette charge émotionnelle.

En menant 3-0 à la mi-temps après le 1er but depuis longtemps de Malard, l’OL a avant tout géré et profité de l’atmosphère au Parc OL. La reprise ratée mais lobée d'Amel Majri à l'heure de jeu (4-0) n'a pu que combler des supporters de plus en plus nombreux au fil des minutes dans l'enceinte décinoise. Avec des buts de Marozsan, Renard, Majri, Le Sommer auteure d'un doublé et Hegerberg, toutes plus représentatives de cet OL mis en place par Aulas depuis 20 ans, les Fenottes ne pouvaient difficilement faire mieux. Il ne reste plus qu’à voir les hommes de Laurent Blanc les imiter pour que cette journée soit parfaite.