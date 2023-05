Pour le dernier match de la saison de l’OL, Sonia Bompastor souhaite impliquer un maximum de joueuses contre Reims. Pour certaines, cette 22e et dernière journée de D1 féminine sera leur ultime sous le maillot lyonnais avant un départ estival.

Elle l’a confié à nos confrères du Progrès, elle veut mettre à l’honneur certaines de ses joueuses contre Reims. Ce samedi à 17h30, Sonia Bompastor aura l’esprit léger. En faisant le travail au Parc des Princes, l’OL s’est enlevé des maux de tête dans la course au titre en cette dernière journée de championnat. Assurées d’être titrées, les Fenottes vont pouvoir célébrer ce 36e trophée de leur histoire de la meilleure des façons et rendre hommage à Jean-Michel Aulas sans la pression du résultat.

Un luxe pour la formation lyonnaise et son entraîneure qui aura la possibilité d’impliquer un maximum de joueuses. Bompastor a d’ailleurs retenu un groupe élargi et il ne serait pas surprenant de voir une Lindsey Horan rester gentiment sur le banc face à Reims. L’Américaine devrait avoir l’occasion de refouler la pelouse du Parc OL la saison prochaine, elle qui est en discussions pour prolonger son prêt. L’interrogation se posera également pour Eugénie Le Sommer et Dzsenifer Marozsan en fin de contrat, mais qui ont eu des offres du club lyonnais.

Pour d’autres Fenottes, la réception de Reims sonnera la fin de l’aventure lyonnaise. Buteuse héroïque au Parc des Princes, Signe Bruun va s’envoler vers d’autres cieux durant l’été. Ce sera aussi le cas pour Janice Cayman. Toutes deux devraient logiquement être mises à l’honneur par Sonia Bompastor. Emma Holmgren aura-t-elle aussi droit à quelques minutes dans le but lyonnais contre les Rémoises ? La gardienne suédoise s’en ira, elle aussi, cet été. Pour Catarina Macario, toujours blessée, ou encore Amandine Henry, aussi blessée, mais aux relations fraîches depuis quelques semaines avec l'OL, l’heure ne sera malheureusement pas à un dernier tour de piste….