L’OL veut déboucher le champagne face à Reims pour Aulas

S’il reste encore un mince enjeu sportif chez les garçons, ce samedi soir sera placé sous le signe de l’hommage à Jean-Michel Aulas. Un dernier tour de piste pour celui qui a été à la tête de l’OL pendant 36 ans avant de définitivement tourner la page.

Il y a des jours qui font date et à l’Olympique lyonnais, celle du 15 juin 1987 restera à jamais comme celle de la bascule pour le club rhodanien. Presque 36 ans jour pour jour après, la soirée du 27 mai 2023 marquera, elle aussi, à sa façon le nouveau virage pris par l’OL. Même s’il occupe l’espace médiatique depuis tant d’années, Jean-Michel Aulas n’est pas du genre à se mettre en avant et il sera bien obligé de le faire sous les coups de 23h15. Pour la dernière fois, il endossera ce costume de président qui lui a collé et qui lui collera à la peau jusqu’à la fin de ses jours.

Ce sont très certainement les yeux bien humides qu’il prendra la parole dans son stade pour remercier les 57 000 spectateurs présents et tous ceux devant leur télé pour toutes ces années d’amour et désamour. La star de la soirée, ce sera bel et bien Jean-Michel Aulas et personne d’autre. "Monsieur Aulas a laissé une grande empreinte à l’OL, a déclaré Laurent Blanc jeudi en conférence de presse. Ce sera un grand plaisir de partager cette soirée avec lui. Il mérite l’hommage qu’il va recevoir."

L'OL veut finir en beauté pour son président

Les festivités s’annoncent grandiose et à la hauteur du chantier réalisé par JMA pour toutes ces années de présidence. Président d’honneur depuis le 8 mai dernier, Jean-Michel Aulas sera le meneur de jeu de cette soirée bien qu’il ne soit pas sur le terrain. Hasard ou coïncidence, John Textor est excusé et ne sera pas présent au Parc OL ce samedi. Une façon de ne pas voler la vedette au bâtisseur lyonnais, mais aussi s’éviter quelques reproches et/ou sifflets pour la manière d’avoir mené cette opération "éviction".

La décision a été surprenante, brutale et n’a pas forcément pas été sans conséquence sur Aulas qui, malgré les critiques sur cette fin de règne, a vécu OL pendant 36 ans, 7 jours sur 7. À partir de 17h30 et le coup d’envoi du dernier match des féminines en championnat, le champagne rémois sera débouché. "Je souhaite qu’il y ait énormément de monde (le stade sera à guichets fermés) pour partager cet hommage. L'institution a mis en place des choses pour qu’il soit à la hauteur de la personne que nous célébrons, a promis Blanc. C’est aussi un levier de motivation, mais il y en a beaucoup d’autres à activer. La rencontre sera spéciale."

L'héritage Aulas mis à l'honneur

Entre le titre de champion de France des U19 féminine, ceux des Fenottes en D1 et en Coupe de France et le match des garçons dans ce stade qu'il a toujours rêvé depuis son arrivée en 1987, l’empreinte Aulas sera mise à l’honneur dès la fin de l’après-midi. Assis dans son traditionnel siège du Parc OL pendant une mi-temps, le président pourra regretter de ne rien pouvoir célébrer avec les garçons. La Coupe de France aurait pu être un moyen de faire un triple coup, mais les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont trop failli cette saison.

Face à Reims, il restera un enjeu sportif dans cette quête de la 5e place, mais il est minime et il n'a d'ailleurs même pas été mis en avant pour les différents protagonistes. "Essayons d’être à la hauteur de tout ça. Le match sera bon aussi, je l’espère. On arrive à mettre en place des choses et le discours ne changera pas. Reims est aussi une équipe très joueuse donc je pense que la partie sera qualitative, a prévenu Laurent Blanc. On peut vivre une journée sympa samedi."

Les supporters lyonnais se sont faits une raison depuis longtemps et ne seront pas en tribunes pour continuer d’y croire. Une victoire est la bienvenue pour que le champagne coule à flot comme il se doit, mais l’intérêt sportif de cet OL - Reims n’est qu’une excuse dans cette soirée. L’homme du match sera quoi qu’il arrive Jean-Michel Aulas et dimanche, on ne parlera de rien d’autre que du natif de L’Arbresle. Il l’a mérité.