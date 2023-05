OL : Alexandre Lacazette ou l’histoire d’un retour réussi 

Alexandre Lacazette après son but contre Ajaccio (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Au sortir d’une saison quelconque, voire décevante à Arsenal, Alexandre Lacazette et l’OL ont fait le pari à l’été 2022 de redémarrer une nouvelle histoire, 5 ans après la fin du premier chapitre. Un retour pour l’instant réussi à titre personnel.

Il reste deux journées dans cette Ligue 1 2022-2023, mais nous pouvons déjà tirer une conclusion de ce cru lyonnais. Alexandre Lacazette aura été le joueur le plus régulier et le plus impactant du côté de l’OL sur l’entièreté de l’exercice, devant possiblement Anthony Lopes. Outre ses statistiques, 30 réalisations toutes compétitions confondues, l’avant-centre aura pesé par son leadership et sa combativité.

Pourtant, rien ne présageait forcément d’une saison aussi aboutie, au moins sur le plan personnel, du natif de Mermoz. A Arsenal, il restait sur une impression mitigée, même s’il a porté le brassard sur certaines périodes. Il est vrai que le groupe rhodanien n’aura pas forcément brillé d’un point de vue collectif, ce qui renforce l’impression laissée par le buteur. Dans les moments difficiles comme dans ceux plus heureux, il n’aura cessé de sortir du lot, accompagné aussi par Bradley Barcola en 2023.

Il a brillé dans une saison décevante collectivement

Satisfait de ses prestations, l’international français avait tout du même du mal à ne pas évoquer les résultats de l’équipe. Il a malgré tout reconnu un certain soulagement à voir que les retrouvailles s’étaient bien passées. “Personnellement, je pense que c'est un bon retour, je suis content de ma saison, mais collectivement, j'aurais espéré finir plus haut au classement. Mais je savais que ce serait un premier exercice compliqué. Je mettais la barre assez haut car revenir, ça restait un défi. Je n'avais pas envie de décevoir et mes équipiers m'ont fait confiance, a-t-il confié. J’étais parti en laissant une belle image mais je n’avais pas envie d’enlever ça.”

Loin d’avoir écorné son histoire avec son club formateur, il est au contraire rentré un peu plus dans la légende, particulièrement au classement des meilleurs réalisateurs, mais aussi par certaines performances (le quadruplé contre Montpellier (5-4) par exemple).

Adoubé par son entraîneur et ses coéquipiers

De quoi forcer l’admiration de ses coéquipiers. “On connaît tous ses qualités, il nous aide sur le terrain et en dehors. Il ne nous surprend pas car on sait ce qu'il peut faire. En plus du footballeur, il a un incroyable leadership, on peut vraiment compter sur lui", l’a complimenté Maxence Caqueret. “Il court, il crie, il marque. C'est un joueur exemplaire”, acquiesçait Rayan Cherki.

Salué par ses partenaires, Lacazette l’a aussi été par son entraîneur. “Il est impressionnant dans son rôle de buteur. C'est exceptionnel d'avoir un garçon comme ça dans un effectif, s’est réjoui Laurent Blanc. Je le trouve très performant dans le domaine athlétique. Il est très bien dans son corps, il est toujours au bon endroit au bon moment, à la finition de nos actions. Il marque partout où il est passé. On travaille pour qu'il ait la fraicheur nécessaire le jour du match. Je veux qu'il participe au jeu car il le sent bien, et techniquement, il est assez doué. On profite de lui.”

Un passage moins bien à l'automne

Logiquement introduit capitaine par Peter Bosz, même s’il venait d’arriver, le Gone a aussi connu quelques semaines de turbulence, entre mi-septembre et mi-octobre (quatre rencontres sans marquer), lorsque le bateau lyonnais a tangué fortement au moment de l’éviction du Néerlandais. Un départ que l’attaquant a possiblement accéléré lors de sa déclaration après le nul contre Toulouse (1-1).

Passé ce moment difficile, Lacazette a ensuite répondu présent tout le temps, ou presque, ce qui l’a aidé à bien supporter son statut. “J'ai un rôle de capitaine, je pense, et je le vis bien. Il faut faire attention au quotidien, montrer l'exemple du mieux possible. J’essaye de faire en sorte que les jeunes restent en confiance à chaque match. Pour moi, c'est la première fois que j’ai cette responsabilité, et je ne m'en suis pas trop mal sorti. Je me sens bien, ça me fait plaisir d'être reconnu comme le capitaine, j'ai l'appui du vestiaire et du club. Ça me conforte”, a-t-il apprécié.

Lacazette en quête du trophée de meilleur buteur

Maintenant, le but pour lui sera de revenir sur les pas de Kylian Mbappé au classement des meilleurs canonniers du championnat (28 pour le Parisien, 26 pour le Rhodanien). L’OL étant quasiment assuré de ne pas bouger de la 7e place, cela ne devrait pas court-circuiter les ambitions du club sur les deux dernières affiches. “Si on veut l’aider dans son objectif personnel, créons du jeu et des occasions. Si l’équipe brille, il brillera aussi”, a glissé Laurent Blanc. Ce qui résume finalement très bien la carrière du numéro 10, tournée vers le collectif mais aussi capable de le porter sur ses épaules.