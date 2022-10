OL – Toulouse (1-1) : Bosz désavoué par Lacazette

L’attaquant Lacazette dépité après le nul face à Toulouse / (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Incapable de battre le promu toulousain, l'OL n’a pris qu’un seul point lors de ses 5 derniers matchs. Pis, le coaching de Peter Bosz n'a pas plus à son capitaine Alexandre Lacazette.

L'OL n'avait qu'une seule chose à faire vendredi soir, seulement, une seule chose : gagner contre le TFC. Au regard de le spirale négative (4 défaites de rang) et du classement, les joueurs de Peter Bosz se devaient de battre le promu toulousain. C'était l'unique objectif de la soirée. En vain. Les Lyonnais ont été incapables de remporter les trois points de la victoire. Tandis que Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot ont quitté le stade très abattus, un joueur, et pas des moindres, en avait gros sur la patate.

Interrogé par Prime Vidéo sur la sortie de Moussa Dembélé à la 69e minute, Alexandre Lacazette a livré le fond de sa pensée. Sans langue de bois. "Je suis un peu surpris car en tant qu'attaquant dès qu'on a besoin de marquer, c'est toujours embêtant de sortir du terrain, a lâché sans sourciller le capitaine de l'OL. Je pense qu'on était bien avec Moussa devant. Mais après le coach a fait ses choix, il avait ses raisons. On est obligés entre guillemets de respecter ses choix. Mais moi qui suis un attaquant de base, je ne comprends pas toujours quand un avant-centre sort alors qu'on est obligés de marquer".

Pour justifier ce changement, Peter Bosz a évoqué la forme du moment. "Il (Moussa Dembél a été blessé, il ne s'est pas entraîné pendant longtemps, a-t-il indiqué. Je ne voulais pas prendre trop de risques."

Mis au courant par les journalistes, l'entraîneur de l'OL n'a pas voulu réagir aux propos d'Alexandre Lacazette. "Je ne vais parler de mon capitaine avec vous", a-t-il simplement lâché. Ambiance. L'OL a pris qu’un seul point lors de ses 5 derniers matchs, sa pire série en Ligue 1 depuis 2015. Mais on retiendra surtout, qu'à l'issue de ce nul face à Toulouse (1-1), Peter Bosz et son vestiaire ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde.