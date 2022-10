Après quatre défaites de suite en Ligue 1, l'OL a mis un terme à cette série noire contre Toulouse. Néanmoins, la victoire tant espérée n'est pas arrivée avec un nul contre le promu (1-1).

Mercredi, Anthony Lopes avait assuré qu’il prendrait volonté les trois points même sans la manière. De manière, il n’y a pas eu ce vendredi au Parc OL contre Toulouse. De victoire non plus. Dos au mur et pratiquement dans l’obligation de gagner, l’OL n’a pas réussi à cet objectif presque vital. Il a au moins cas cassé cette spirale de défaites qui lui collait à la peau telle une sangsue. Seulement, ce nul concédé (1-1) contre le promu a tout bonnement la même saveur qu’un revers. Dans la situation de crise sportive qui touche le club depuis un mois, ce petit point ne vient en rien rassasier les appétits lyonnais qu’ils soient sur le terrain ou en tribunes.

Ce vendredi, les joueurs lyonnais et Peter Bosz se savaient attendus par le public lyonnais et avaient promis de répondre présents. Mais comme l’ont si bien dit sur leur banderole les Bad Gones, silencieux pendant cinq minutes au début du match, "encore des mots, toujours des mots, les mêmes maux". Le supporters lyonnais a appris à se méfier des discours mais avait fait le choix de ne pas siffler au moment de l’annonce du onze initial si ce n’est Peter Bosz.

Ces encouragements avaient rapidement été récompensés par une ouverture du score précoce de Tetê suite à un une-deux entre Lacazette et Dembélé et une frappe contrée (3e). Un début rêvé comme l’espérait Lopes en conférence de presse. Seulement, le match ne s’est pas emballé comme prévu. Sur un rythme de sénateur, l’OL a attendu la 39e minute et une tête claquée de Tolisso pour se remontrer dangereux sur le but de Maxime Dupé.

Des encouragements au début, des sifflets à la fin

Cet OL manque de folie et ce n’est pas nouveau. Il est tout aussi friable et Toulouse l’a bien compris. N’ayant rien à perdre avant la rencontre, le promu a petit à petit pris confiance, au point de toucher la barre (42e) puis le poteau lyonnais (61e). Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont bien eu la possession durant le deuxième acte mais n’ont pas vraiment réussi à en faire quelque chose. Toko Ekambi a manqué de force dans son plat du pied ouvert (51e) quand Reine-Adelaïde, entré à l’heure de jeu, s’est essayé de loin à deux reprises.

Et comme tout ne tient qu’à un fil à Lyon, la punition qui pendait au nez est logiquement arrivée à un peu plus de vingt minutes de la fin sur une mauvaise relance axiale de Thiago Mendes. De retour après un mois sur le flanc, Rafael Ratao est venu ajuster Anthony Lopes après un cafouillage entre trois Lyonnais et un Toulousain. Le public lyonnais a bien donné de la voix pendant 90 minutes mais au coup de sifflet final, ce sont bien des sifflets et des "mouillez le maillot" qui sont descendus des tribunes. Une gronde qui était à prévoir en cas de contreperformance.