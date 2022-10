OL - Toulouse : Peter Bosz se retrouve au pied du mur

Critiqué de toute part après la déconvenue de l'OL à Lens (1-0), la quatrième de suite, Peter Bosz est attendu au tournant par les fans lyonnais.

Ce n’est certainement pas l’unique responsable, mais il se retrouve de fait dans le viseur des amoureux de l’Olympique lyonnais. Ce vendredi, Peter Bosz est attendu au tournant au Parc OL. Il le sait. "Quand tu perds quatre fois, c’est logique d’être fragilisé. Il n'y a aucun problème là-dessus", assure-t-il. De toute manière, il n’a pas le choix : son équipe doit s’imposer vendredi contre Toulouse (21h). Une obligation au regard de la situation comptable de l’OL après la défaite à Lens (1-0), la quatrième de rang. "Je n’ai pas l’habitude de perdre quatre fois d’affilée. Ici, ça arrive dans un grand club, c’est encore pire", dit-il. Le Néerlandais qui jusqu’ici a été épargné, protégé diront certains, par l’environnement extérieur a perdu du crédit. Il n’a plus de passe-droit.

Son entêtement (Mendes, Karl Toko-Ekambi), son coaching (positionnement de certains joueurs, changements tardifs...) et son incapacité à tirer le meilleur de son effectif ont fini par agacer au plus au haut point les fans lyonnais (lire ici). En interne, les langues commencent à se délier (voir émission TKYDG du 3 octobre) même si Anthony Lopes dit ne pas vouloir rentrer dans ce jeu-là. "Quand il y a des difficultés, la première personne visée est forcément l’entraîneur. Dans notre état d’esprit et mon état d’esprit, on ne va lâcher personne. J’ai des valeurs, du respect et on ira au bout des choses, concède le portier de l’OL. Mais il faudra mettre beaucoup plus que ce qu’on a pu mettre ces quatre derniers matchs."

Guère chaleureux avec une partie de son staff

Cette semaine, après des sorties médiatiques remarquées de la part d’anciens joueurs de la maison rhodanienne (lire ici et ici), Peter Bosz, qui dit "échanger régulièrement avec ses dirigeants", a le sentiment que le fil n’est pas rompu avec ses joueurs. "Est-ce que le message passe ? Je suis là depuis plus d’un an et je travaille avec la plupart des joueurs depuis cette période. Il y a eu des matchs où on a bien joué ou partiellement, répond-il. On ne peut pas dire que le message est passé à moitié. Eux, ils connaissent exactement ce qu’on doit faire." Force est de constater que cela ne se voit pas sur le terrain.

Peter Bosz décrit comme étant guère chaleureux avec une partie de son staff technique, veut continuer d’y croire. Et compte sur un sursaut d’orgueil de la part de ses ouailles. "Même s’ils sont déçus comme moi par nos derniers résultats, ils ont les moyens de sortir de cette spirale", affirme-t-il. Pour ce faire, cela passe notamment par une communication fluide et régulière. "Une partie de mon job est la communication et j’échange toujours avec le groupe, insiste Peter Bosz. Cette semaine, on a parlé avec le groupe, j’ai demandé s’ils avaient des questions, j’ai dit comment je voyais les choses. Je parle aussi individuellement avec les joueurs." Reste à savoir si cela sera suffisant pour voir l'OL enchaîner avec des succès (voir calendrier).