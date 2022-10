Malgré la trêve internationale, l’OL ne s’est pas remis la tête à l’endroit (1-0). A Lens, les Lyonnais ont concédé une quatrième défaite de suite en championnat. Une première depuis février 1991…

Peter Bosz avait assuré que l’OL allait à Lens "pour gagner et sans avoir peur". Il avait également promis que son équipe allait jouer son jeu pour mettre en échec les Sang et Or dont la philosophie était avant tout intense et faite de courses. Après les 90 minutes de cette dernière rencontre de la 9e journée de Ligue 1, on ne peut pas dire que l’entraîneur lyonnais ait vu juste. Ce dimanche, l’OL a longtemps maintenu le cap mais repart du nord de la France avec une nouvelle défaite (1-0) dans la besace.

Dans ce match qui a donné l’impression de durer une éternité, le club égale une série noire qui datait de 1991… Un record de plus au désavantage de l’OL et de Peter Bosz. Avec un groupe fortement décimé par les blessures de cadres (Dembélé, Tolisso, Lukeba, Gusto, Faivre), les Rhodaniens savaient que la mission serait compliquée malgré la discours public. Dans un Bollaert toujours aussi chaud, l’OL a dû contenir l’enthousiasme lensois et cette envie d’aller vers l’avant. Si les Lensois sont invaincus depuis 18 matchs, ce n’est pas pour rien et Franck Haise a très rapidement compris où se situaient les faiblesses lyonnaises.

Une seule occasion en 90 minutes...

Jouant les pompiers de service à droite de la défense, Henrique a vécu une sale soirée, manquant clairement de repère sur ce nouveau côté et bousculé par le 3-5-2 adverse. Lens n’a pas manqué d’insister mais fort heureusement pour l’OL, il y a toujours eu un pied ou un Anthony Lopes pour sauver les meubles (37e, 44e, 59e, 75e). Jusqu’à ce que le mur se fissure sur une main de Thiago Mendes et un penalty transformé par Sotoca à dix minutes du terme. Offensivement ? Ce ne fut pas mieux. Peter Bosz a bien tenté de sortir de sa poche la carte Rayan Cherki pour apporter une touche technique et du liant entre le milieu et l’attaque mais le rendez-vous a été manqué.

Peut-on vraiment en vouloir au jeune Lyonnais ? Oui et non. L’international Espoir a revendiqué du temps de jeu et on était en droit d’en attendre plus. Néanmoins, il a été lancé pour la première fois de la saison dans un contexte difficile où l’OL cherchait avant tout à mettre un terme à cette série de trois défaites de suite. Dans cette rencontre, Alexandre Lacazette a trouvé la barre de Brice Samba sur une frappe contrée (26e) qui a failli se transformer en lob gagnant. Mais les Lyonnais ont fait preuve de trop d’imprécision technique dans les passes pour espérer quelque chose. Ce fut d'ailleurs la seule occasion lyonnais... Les gestes d’humeur et de frustration du capitaine lyonnais ont bien montré que rien ne tournait correctement ce dimanche soir. Mais est-ce vraiment que dans cette 9e journée ?