OL : Gusto, Dembélé et Tolisso également forfaits pour Lens

Dans ce match ô combien important, l’OL ne va pas se déplacer à Lens avec toutes ses forces. Après Castello Lukeba, c’est au tour de Malo Gusto de rejoindre l’infirmerie. Arrivé fin août, Saël Kumbedi va vivre sa première dans le groupe lyonnais.

Décidément, le sort s’acharne sur l’OL depuis quelques heures et semble vouloir envoyer un message aux dirigeants lyonnais. Le recrutement ou plutôt l’absence de recrutement d’un défenseur central et d’une doublure à Malo Gusto durant l’été revient en pleine figure avant le déplacement à Lens. Pour cette rencontre qui pourrait sonner le glas de l’aventure de Peter Bosz à Lyon, l’entraîneur néerlandais doit composer avec un groupe décimé par les blessures. Vendredi, il avait déjà acté les forfaits de Castello Lukeba et Romain Faivre. Voilà que Malo Gusto s’est également invité à la fête et ne fera pas le déplacement dans le Nord.

Ce forfait à la veille de la rencontre pousse donc Bosz à faire appel à Saël Kumbedi pour la première fois de la saison. Sans Gusto, reste à savoir si l’ancien Havrais connaitra sa 1re titularisation ou si le staff lyonnais jouera l’option Henrique. Malgré un semblant d’optimisme affiché vendredi par le coach lyonnais, Corentin Tolisso et Moussa Dembélé sont bien forfaits pour le match dominical de la 9e journée de Ligue 1, après s'être entraînés à part. Après trois défaites de suite en championnat, l’OL voulait se remettre la tête à l’endroit suite à la trêve. Il va devoir puiser dans sa force de caractère pour y parvenir.

Le groupe de l’OL à Lens : Lopes, Riou, Bonnevie - Kumbedi, Mendes, Da Silva, Boateng, Diomandé, Henrique, Tagliafico - Lepenant, Caqueret, Reine-Adelaïde, Aouar - Tetê, Toko-Ekambi, Cherki, Barcola, Lacazette