OL : Castello Lukeba et Romain Faivre forfaits pour Lens

Touchés physiquement ces derniers jours, Castello Lukeba et Romain Faivre ne seront pas du déplacement à Lens. Un doute subsiste pour Corentin Tolisso et Moussa Dembélé.

C’est déjà la soupe à la grimace dans les rangs lyonnais. Malgré une trêve de deux semaines, l’effectif lyonnais risque d’être fortement réduit pour le déplacement à Lens. Pendant que le bateau tangue avec les trois défaites de suite contre Lorient, Monaco et le PSG, Peter Bosz doit faire face à des physiques incertains dans son groupe. Pour se rendre dans le Nord de la France, l’entraîneur néerlandais va devoir faire sans Castello Lukeba et Romain Faivre. Si le milieu souffre d’un "problème musculaire à la cuisse", le défenseur français s’est blessé avec les Espoirs.

"Castello sera absent contre Lens tout comme Romain Faivre. Castello s’est blessé avec les Espoirs lors du premier match en première mi-temps mais a joué tout le match. Il est entré 15 minutes lors du deuxième match et ce n’est pas intelligent de sa part ni de celui du staff des Espoirs, a regretté Bosz en conférence de presse. Romain a senti une douleur à la cuisse et on a arrêté tout de suite pour ne pas prendre de risques. Il m’a dit que ce n’est pas trop grave mais il ne sera pas là pour Lens."

Incertitude pour Tolisso et Dembélé

A ces deux forfaits déjà actée, devraient s’ajouter ceux de Corentin Tolisso et Moussa Dembélé. Les deux joueurs ont couru vendredi autour des terrains de Décines mais l’optimisme n’est clairement pas de mise quant à leur présence dimanche à Lens. Un point sera fait samedi à l’issue du dernier entraînement avant le départ mais Peter Bosz n’avait clairement pas des signes rassurants au moment de parler de ses deux joueurs.

"Aujourd’hui, Coco, Moussa n’étaient pas là. Ca va beaucoup mieux même s’ils n’ont pas joué sur le terrain. On va voir demain pour faire le constat et s’ils s’entraînent pour être dans le groupe. Moussa a senti quelque chose à l’opposition contre la Pro2 la semaine dernière, ça va mieux mais je pense que ça va être un peu juste pour Lens."

Quand tout ne va pas bien au classement, voilà que les états de forme viennent aussi s'en mêler...