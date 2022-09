OL : Peter Bosz ne veut pas "avoir peur d'aller à Lens"

Après une coupure de deux semaines à cause de la trêve internationale, Peter Bosz a retrouvé presque tout son effectif vendredi. A deux jours du déplacement à Lens, l'entraîneur de l'OL reste fidèle à sa ligne de conduite. Malgré les trois défaites de suite en Ligue 1, Bosz veut que son équipe fasse un résultat dans le Nord avec ses idées.

Un mental en berne ?

"Après trois défaites, c’est dur. Après le match contre le PSG, tous les internationaux sont partis. On n’a pas eu toute l’équipe durant les deux semaines. On a bien travaillé, on a fait une opposition contre la Pro2 donc c’était important de jouer 90 minutes pour ceux qui ne jouent pas beaucoup. On a travaillé quelques points tactiques avec ceux qui étaient là."

Un besoin de positivité ?

"Je suis quelqu’un de positif mais aussi de réaliste. Si on ne joue pas bien, je le dis. Mais on a besoin de résultats car c’est le plus important."

Lens, même combat que le PSG ?

"Ce sera un match différent. J’ai du respect pour Lens, comment ils jouent avec un entraîneur au jeu très clair, ils jouent plus ou moins le même système que le PSG mais le PSG est meilleur avec le ballon individuellement. Mais comme un collectif, Lens est très fort avec beaucoup d’intensité, beaucoup de courses. Il faut être prêt à jouer un match très physique.

On a aussi une façon de jouer qui est différente de Lens et il ne faut pas oublier ces principes. On va faire la différence avec notre façon de jouer, pas physiquement. On n’y va pas avec peur et on va tout faire pour essayer de gagner ce match."

Bosz : "Cherki a des qualités spécifiques"

Le regard à froid sur le PSG

"Si Messi marque tout de suite après son premier but, on aurait passé une soirée très difficile. Mais on a aussi eu des occasions à 1-0, le PSG aussi mais nous aussi. On a mieux joué en 2e avec plus de courage, plus de duels. Même si le résultat est négatif, il y a eu de bonnes choses."

Un changement de système ?

"On peut jouer des systèmes différents même dans un match. Ca ne se voit peut-être pas pour tout le monde car ce sont des changements sur des détails."

L’utilisation de Cherki

"Je sais qu’il est très populaire mais je regarde avec qui et comment on peut gagner des matchs. Si c’est avec lui, il va jouer. Si je pense que c’est avec un autre joueur, il jouera. Jusqu’à là, c’était le cas qu’il était une sorte de "supersub", à partir d’aujourd’hui, on verra."

Bosz : "Être prêt à jouer un match très physique"

Ses prestations avec les Espoirs

"Il a des qualités spécifiques et l’une de ses qualités, ce sont ses passes décisives. Avec les deux pieds, il n’y a aucune différence. Il peut faire la différence de cette manière mais ce n’est pas qu’avec l’équipe de France, avec nous aussi, il a déjà quatre passes."

Un problème mental à l’extérieur ?

"Ca peut être mental. On a marqué beaucoup de buts à la maison mais à l’extérieur, on pêche. Hormis Monaco, on n’a pas joué 90 minutes comme on aurait dû à Reims et Lorient. Il y a une différence à l’extérieur et à la maison mais il ne faut pas avoir peur d’aller à Lens. On veut gagner. Je sais qu’ils sont 3es, je sais qu’on reste sur 3 défaites mais pour la préparation, ça ne change rien. La seule chose qui change est qu’on ne s’est pas entraîné ensemble pendant les deux semaines."