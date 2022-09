OL : Rayan Cherki en salle d’attente pour combien de temps ?

Auteur de trois passes décisives depuis le début de la saison, Rayan Cherki signe des entrées convaincantes. Suffisantes pour bousculer la hiérarchie ? Il faudra certainement patienter encore un peu.

Seulement 82 minutes de jeu et déjà trois passes décisives. Depuis le début de la saison, Rayan Cherki n’a pas réussi à démarrer une rencontre de Ligue 1 mais depuis quatre bouts de matchs, il fait ce qu’il faut pour le mériter. Face à Monaco, le jeune Lyonnais a encore réussi à se mettre en évidence sur le quart d’heure que lui a offert Peter Bosz. Assez vocal durant ce laps de temps, Cherki s’est presque comporté comme un leader technique au moment où l’OL tentait désespérément de revenir au score. C’est d’ailleurs sur un de ses centres que le club lyonnais a repris espoir à dix minutes du terme.

Le ballon déposé sur Toko Ekambi a donné la sensation de revenir deux semaines en arrière à Reims. L’international espoir français avait validé sa bonne entrée avec une offrande sur la tête de Moussa Dembélé pour le but égalisateur. Un déclic dans ses prestations lyonnaises après des reproches notamment contre Troyes où, pour fêter sa prolongation, il avait multiplié les tentatives individuelles, sans succès. L’image que les supporters de l’OL n’aiment pas voir de Rayan Cherki, trop individualiste et pas assez au service du collectif. Le gamin a avoué "avoir appris de ses erreurs" et il est en train de le prouver sur le terrain depuis trois matchs, comme libéré par ces mois de tractations pour prolonger.

"L’attitude qu’il propose en rentrant joue en sa faveur, a noté Nicolas Puydebois dans Tant qu’il y aura des Gones. Il pourrait encore plus performant et plus penché vers le collectif mais il est décisif et c’est ce qu’on demande aux attaquants. Il faut des différences par un dribble, un but, une passe. Il mérite plus de temps de jeu."

L'OL manque de créativité offensive

Depuis le début de la saison, Rayan Cherki, comme d’autres, est victime du manque de turnover de la part de Peter Bosz. En six entrées, il n’a même pas joué un match complet (82 minutes). Pas encore à 100% de ses capacités lors de la reprise après sa longue blessure contractée en février dernier, le Lyonnais a mis en place un programme avec le coach néerlandais pour monter en puissance et "grappiller le plus de temps de jeu possible". Cette déclaration au moment de l’annonce de sa prolongation fin août n’a pas encore trouvé écho sur le terrain. Pourtant, ses entrées ont montré qu’il pouvait amener cette étincelle dans le jeu offensif lyonnais.

A Monaco, la première mi-temps a été le théatre d'un vrai manque de liant entre le milieu et l’attaque. Avec le trio Lepenant - Tolisso - Caqueret, l’OL manque de génie offensif, manque d’inspiration depuis le départ de Lucas Paquetà. "Il y a un réel problème car on a un milieu de terrain qu’avec des récupérateurs, regrette notre consultant. Pour le coup, quand il rentre, il apporte une vraie plus value dans les petits espaces, il apporte des centres, du dynamisme, il provoque. Je suis plutôt patient avec Cherki mais aujourd’hui il nous manque un numéro 10."

Grappiller du temps de jeu avant d'en faire un titulaire

Quand certains en appellent à le voir titulaire, il faut très certainement ne pas aller trop vite en besogne. Rayan Cherki a les défauts de ses qualités et à l’heure où l’OL a besoin de se rassurer contre le PSG, Bosz ne va pas mettre en péril l’équilibre déjà précaire de son équipe. Mettre Cherki titulaire, c’est accepter d’être peut-être coupé en deux. Les échantillons cette saison ne sont pas là pour juger sur pièce mais est-il capable d’assurer l’abattage défensif que pouvait faire un Paquetà même dans un 4-2-3-1 ?

La question se pose et nous faire mentir serait la meilleure des réponses. Mais, aujourd’hui, plus que de voir Cherki aligner d’entrée, c’est avant tout la volonté de pouvoir le voir s’exprimer plus qu’un quart d’heure qui prédomine. Et pas seulement quand une situation d’urgence comme à Reims ou Monaco le nécessite. Rayan Cherki a du génie dans les pieds, c’est un fait. Il a désormais montré qu’il pouvait mettre son talent individuel au service du collectif. Contre le PSG, ce devrait être trop tôt mais qui sait à Lens après la trêve internationale…