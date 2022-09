Jean-Michel Aulas et John Textor (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

En attendant la finalisation du processus de vente de l’OL, John Textor va goûter à l’ambiance du Parc OL. L’investisseur américain sera présent pour le choc contre le PSG, dimanche (20h45).

Encore deux semaines. Après un été rythmé aux sons des arrivées et des départs, l’OL va arriver à un virage de son histoire d’ici à deux semaines. La date butoir étant le 29 septembre, John Textor n’a désormais plus que quinze jours pour faire totalement valider le processus de rachat de l’OL. Malgré l’autorisation de l’assemblée générale du 29 juillet dernier pour valider la vente du groupe et des actions de Pathé, IDG Capital et une partie de celles de Holnest, aucune annonce officielle n’a depuis été faite.

En attendant au plus tard le 29 septembre pour cette officialisation, John Textor sera entre Rhône et Saône dans les prochains jours et aura l'occasion de poursuivre ses discussions avec Jean-Michel Aulas. Comme annoncé par L'Equipe et confirmé par Olympique-et-Lyonnais, celui qui doit devenir le futur propriétaire de l’OL prendra place dans les travées du Parc OL pour assister au choc contre le PSG. Dimanche (20h45), il pourra goûter à l’ambiance électrique de l’enceinte décinoise qui va afficher complet pour la venue du leader et champion de France en titre.