Passé par l’OL pendant deux saisons, Giovane Elber n’a pas eu le rendement espéré, lui qui venait du Bayern Munich. Néanmoins, l’ancien attaquant estime que le club avait les moyens d’aller plus haut.

Il est de ceux qui sont arrivés à l’OL pour faire passer un cap au club lyonnais. La signature en 2003 de Giovane Elber a été dans la lignée de celle de Sonny Anderson en 1999. En misant sur un attaquant vainqueur de la Ligue des champions en 2001 et qui restait sur une saison à 21 buts au Bayern Munich, Jean-Michel Aulas avait pour ambition de faire franchir un palier à la formation de Paul Le Guen. Malheureusement, l’histoire ne s’est pas forcément passée comme prévue entre Elber et l’OL avec une fin de parcours en eau de boudin vingt-quatre mois plus tard.

"Je pensais que ça serait facile de s’adapter parce qu’il y avait beaucoup de Brésiliens. Mais non. Il a fallu s’adapter au système de jeu, à l’équipe, a-t-il avoué sur beIN Sports. Il y avait aussi beaucoup de pression parce que tous les jours la presse parlait de moi, du Bayern et de mon titre en Ligue des champions. J’ai senti cette jalousie, sur le terrain, on ne me donnait pas beaucoup de ballons. Je me trompe peut-être mais c'est ce que je ressentais."

Elber : "J'ai ressenti de la jalousie"

Se retrouvant blessé après seulement trois journées lors de sa deuxième saison, Giovane Elber va rentrer en conflit ouvert avec le club lyonnais. S’il avoue "ne garder aucune rancoeur et avoir apprécié la vie à Lyon", l’international brésilien n’a pas pu surfer sur son premier exercice correct (10 buts en 27 matchs) avec un titre de champion et un quart de Ligue des champions, perdu contre Porto. Peut-être le plus gros regret de son expérience lyonnaise.

"Oui je pense qu’OL aurait pu gagner la Ligue des champions à l’époque, on avait une superbe équipe. Le président Aulas avait bâti une vraie équipe, c’était une vraie famille, a poursuivi l'ancien numéro 9 lyonnais. Malheureusement, on a perdu contre Porto qui a ensuite gagné la compétition. Mais pour l’OL, c’était la 1re fois que le club atteignait les quarts de finale de la Ligue des champions, c’était une superbe expérience pour moi. On manquait d’expérience, Porto avait des certitudes, il savait que cette expérience pouvait les amener au bout alors qu’on était satisfait déjà d’être en quarts."

Battu par le FC Porto de José Mourinho, l’OL retentera sa chance les deux saisons suivantes contre le PSV Eindhoven et l'AC Milan, sans plus de chance et de succès…