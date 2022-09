Dans le cadre d’une soirée partenaire, les joueuses de l’OL ont pu rencontrer Mike Horn. Sonia Bompastor en a profité pour ouvrir la discussion sur la remise en question d'une sportive de haut niveau avec l’aventurier.

Ce n’est pas une mission commando qui a été au programme des Lyonnaises, mardi soir, mais bien une rencontre avec l’un des aventuriers les plus connus du globe. Dans les salons du Parc OL, les joueuses de l’OL ont fait la rencontre de Mike Horn à l’occasion d’une soirée partenaire. Au contact d’un homme spécialiste de la survie, Sonia Bompastor a voulu joindre l’utile à l’agréable.

"L’idée est d’avoir avec lui une discussion sur ce qu’est de sortir de sa zone de confort, de te mettre en danger quand tu es une sportive de haut niveau, d’avoir une remise en question, a-t-elle avoué sur OL Play. Quand on a des choses qui fonctionnent, des routines, on a du mal à faire évoluer. C’est ce que j’explique aux filles. Par exemple, le 4-3-3, on le maitrise mais leur demander de d’apprendre un autre sytème, ça va leur demander de sortir de leur zone de confort. On va faire le parallèle entre ce qu’on peut vivre sur le terrain et en dehors."

Même dans les moments de "détente", la coach de l’OL trouve toujours le moyen d’apporter de la nouveauté dans son discours. Peut-être bien la clé du succès chez les Fenottes.