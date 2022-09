Monaco - OL (2-1) : une équipe qui manque d’inspiration offensive

A Monaco, l’OL s’est réveillé trop tard. Menés 2-0, les Lyonnais ont tenté de pousser mais il manque clairement une étincelle dans le jeu lyonnais. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Flop : un manque de génie offensif

On dit souvent que les absents ont souvent tort ou qu’on juge la qualité d’un joueur lors de son absence. Mettre cette défaite sur le compte du départ de Lucas Paquetà n’est clairement pas le sujet. L’OL n’a pas besoin du Brésilien pour se saborder tout seul. Néanmoins, la perte du meneur a clairement laissé un trou dans le jeu offensif lyonnais. Ce dimanche, Peter Bosz a souhaité s’appuyer sur un trident Lepenant, Tolisso, Caqueret pour reprendre confiance après la contre-performance à Lorient. Le trio n’a pas été mauvais mais n’a pas été flamboyant. Utilisé pour casser les lignes balle au pied ou pour l’avant-dernier geste, Maxence Caqueret a clairement été à contre-emploi. Il a fait ce qu’il a pu mais ses limites offensives sont rapidement ressorties.

C’est simple, avant l’entrée conjointe de Dembélé et Cherki, puis de Reine-Adelaïde et Faivre, l’OL a eu besoin d’un exploit individuel de Tetê, de Lacazette ou d’un contre favorable pour se montrer dangereux. A Lyon, il manque désormais une étincelle, un liant entre le milieu et l’attaque pour diversifier les attaques. En l’espace de quinze minutes, Rayan Cherki l’a apportée et s’est encore montré décisif. Tous les maux lyonnais ne disparaitront pas avec le jeune Lyonnais, capable du meilleur comme du pire. Mais il y a clairement un déficit "d’artistes" dans ce groupe et malgré ce que le club a pu dire dans le communiqué de départ de Paquetà, Faivre ou JRA n’ont pas le niveau du Brésilien pour créer ces différences.

Top : le couloir droit s’est rattrapé après Lorient

Dans le foot, le culture de l’instant est plus que jamais présente et la vérité d’un jour est rarement celle du lendemain. Quatre jours après la prestation insipide à Lorient, Malo Gusto a livré la partition qu’on attendait de lui. Critiqué depuis quelques matchs pour ses absences défensives, il a répondu présent contre Monaco. Avec un Golovin dézonant beaucoup et Caio Henrique toujours aussi offensif, le latéral a plutôt bien fermé son couloir et fait preuve d’une certaine solidité. Tout n’est pas encore parfait à l’image de ce ballon perdu en voulant remonter seul et qui a entraîné le corner du 1er but mais c’est avec ce caractère là que l’on veut voir Gusto.

Si Gusto a été bien moins mis en difficulté à Louis II, c’est aussi parce qu’il a pu compter sur un remplacement bien plus strict de Tetê. Le Brésilien a prêté main forte à son coéquipier surtout dans la première période et a ensuite apporté l’une des rares lumières offensives du jeu lyonnais. On pourra lui reprocher peut-être une forme d’égoïsme à la 42e minute ou cette trop grande proportion à repiquer axe avec son pied gauche mais quand il part balle au pied, il se passe toujours quelque chose avec Tetê. Quand Toko Ekambi ralentit le jeu de l’autre côté, l’ancien du Shakthar a au moins le mérite de vouloir amener de la vie et du rythme. Il a juste manqué la précision sur une tête (42e) et une frappe (52e) à l’image de toute l’équipe lyonnaise.