Lundi, Lucas Paquetà a quitté l’OL pour rejoindre West Ham. Acheté 42,95 M€ (plus 18,68 M€ de bonus) par les Hammers, le meneur brésilien représente la 4e plus grosse vente de l’histoire du club lyonnais.

C’est une page qui s’est tournée lundi. Après deux saisons à l’OL, Lucas Paquetà a fait ses valises et a rejoint West Ham. Ce départ, les supporters lyonnais ont du mal à le digérer. Enfin plutôt le timing. En se séparant de l’un de ses meilleurs joueurs à trois jours de la fin du mercato, l’OL n’a que peu de marge de manoeuvre pour se retourner. En a-t-il vraiment l’envie ? Dans le communiqué annonçant la vente de Paquetà, il est clairement dit que Jeff Reine-Adelaïde et Romain Faivre sont amenés à le remplacer numériquement et ainsi éviter de dépenser des millions dans la panique.

Entre Guimarães et Mendy

De l’argent, ce n’est pas ce qu’il manque à l’OL. Au début de l’été, Jean-Michel Aulas avait annoncé que le club n’était pas dans l’obligation de vendre pour avoir les reins solides. Entre la volonté du joueur et le chèque mis sur la table par West Ham, difficile de résister. En s’envolant vers Londres, Lucas Paquetà a rapporté 42,95 M€ (plus 18,68 M€ de bonus), à son désormais ancien club. Une somme non-négligeable qui place le Brésilien comme la quatrième plus grosse vente lyonnaise de l’histoire, hors bonus. L’ancien de l’AC Milan vient s’intercaler entre son ami Bruno Guimarães (42,10M€) et Ferland Mendy, vendu pour 48M€ au Real Madrid.

Le Top 10 des ventes de l’OL (hors bonus) :

1 - Tanguy Ndombele pour 60M€ à Tottenham

2 - Alexandre Lacazette pour 53M€ à Arsenal

3 - Ferland Mendy pour 48M€ au Real Madrid

4 - Lucas Paquetà pour 42,95M€ à West Ham

5 - Bruno Guimarães pour 42,10M€ à Newcastle

6 - Corentin Tolisso pour 41,50M€ au Bayern Munich

7 - Michael Essien pour 38M€ à Chelsea

8 - Karim Benzema pour 35M€ au Real Madrid

9 - Mahamadou Diarra pour 26M€ au Real Madrid

10 - Lucas Tousart pour 25M€ au Herta Berlin