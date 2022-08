OL - Mercato : Strasbourg avait bien pensé à Tino Kadewere

Tino Kadewere face à Lille (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Parti se relancer à Majorque, Tino Kadewere aurait pu rester en Ligue 1. Dans le viseur de Strasbourg, l’arrivée du Zimbabwéen n’était conditionnée qu’à un départ de Ludovic Ajorque.

C’est l’heure du fameux "panic buy" qui tient en haleine tous les supporters qu’ils soient lyonnais ou d’ailleurs. Dans les dernières heures du mercato, le marché a tendance à s’emballer avec des départs ou achats judicieux ou un peu moins. Les fans de l’OL en ont fait l’amère expérience avec la vente de Lucas Paquetà à West Ham et à 24h de la fermeture du mercato, le dossier Houssem Aouar reste le plus chaud avec des courtisans qui se déclareraient enfin. Si Peter Bosz a déclaré ne pas souhaiter forcément de remplaçants au milieu, l’OL se doit d’avoir un coup d’avance dans cette dernière ligne droite, au risque de se faire souffler la priorité. Strasbourg a vécu ce scénario il y a peu. En prenant la direction de Majorque, Tino Kadewere a mis fin à la piste alsacienne. Annoncé dans le viseur du club de l'Est, l’attaquant zimbabwéen était avant tout en salle d’attente.

L'anticipation comme maître mot

Comme l’OL, le RCSA devait attendre un départ avant de passer à l’action. Ludovic Ajorque toujours dans l’effectif, la piste Kadewere s’est donc envolée en même temps que le joueur prenait la direction de l’Espagne. "En fin de mercato, le joueur qu'on avait prévu de recruter en remplacement d'un éventuel départ est déjà parti dans un autre club, a expliqué Loïc Désiré, directeur du recrutement alsacien, dans L'Equipe. On a un exemple, vous connaissez le dossier puisque vous en avez parlé : si on vendait un attaquant, on avait prévu de prendre Tino Kadewere. Mais là, il est déjà parti ailleurs (à Majorque). Il faut toujours avoir une solution pour anticiper un départ."

A défaut d’avoir pu rester en Ligue 1, Tino Kadewere espère désormais se relancer sous le soleil des Baléares durant son prêt. Histoire que convaincre Majorque de lever son option d’achat.