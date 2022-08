OL - Mercato : Kadewere prêté à Majorque avec option d'achat

Tino Kadewere (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Comme attendu, Tino Kadewere rejoint Majorque en prêt. La transaction comprend une option d'achat de 8,5 M€. Celle-ci pourrait devenir automatique.

C'est désormais officiel. Tino Kadewere a signé sous la forme d'un prêt payant (400 000 € avec bonus) à Majorque pour une saison. Ce transfert comprend, comme indiqué le week-end dernier, une option d'achat d'un montant de 8,5 millions d'euros. Celle-ci pourrait devenir automatique sous certaines conditions. Il faut ajouter à cela un intéressement de 20% sur la plus-value d'une éventuelle future vente.

11 buts en 53 matches

Le Zimbabwéen est arrivé à l'OL en juillet 2020 en provenance du Havre. Il a disputé sur ce laps de temps 53 matches et inscrit 11 buts dont 10 lors de sa première saison avec l'Olympique lyonnais. Ces derniers, l'attaquant a enchaîné les pépins physiques et n'entrait plus dans les plans de Peter Bosz. En Espagne, il rejoindra l'ancien Rhodanien Clément Grenier.