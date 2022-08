OL : Tino Kadewere devrait partir avant la fin du mercato

A la recherche de temps de jeu et surtout de confiance, Tino Kadewere devrait profiter des derniers jours du mercato pour mettre les voiles. L’attaquant de l’OL aurait reçu une proposition de Majorque.

Son doublé contre l’AS Saint-Etienne l’avait propulsé au rang de héros local pour tous les supporters de l’OL. Après un premier bon exercice, Tino Kadewere a marqué le pas entre blessure, crise de confiance et temps de jeu en berne (15 matchs la saison dernière). Pratiquement dépassé par Bradley Barcola dans la hiérarchie offensive, l’attaquant zimbabwéen avait souhaité faire la préparation estivale pour convaincre Peter Bosz et ensuite aviser. A quatre jours de la fin du mercato, l’heure devrait être au changement pour Kadewere.

Seulement 15 matchs la saison dernière

Pisté par de nombreux clubs de Ligue 1 (Brest, Strasbourg…), l’ancien buteur de Le Havre devrait plutôt partir vers l’étranger. De sources espagnoles, le RCD Mallorca compterait sur l’envie de l’OL de prêter son joueur pour l’attirer dans les prochaines heures. Kadewere verrait lui d’un bon oeil cette possibilité de se relancer au sein de la Liga. Avec des parties qui semblent être toutes sur la même longueur d’onde, ce dossier devrait rapidement trouver une issue même si FootMercato avance qu'un club allemand pourrait jouer les trouble-fêtes.