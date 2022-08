A l’heure où la polémique sur les chaussures vertes de certains joueurs de l’OL enfle, Rémy Riou a pris position sur le derby. Le gardien lyonnais ne comprend pas que la rivalité puisse perdre en saveur.

Avec la relégation de Saint-Etienne la saison dernière, nombreux sont ceux à s’être félicités de voir l’ennemi juré redescendre en Ligue 2. De l’autre côté, il y avait ces supporters lyonnais pour qui le derby reste une institution dans une saison de l’OL et qui regrettaient de voir un exercice déjà sans coupe d’Europe être privé d’une double confrontation avec les Verts. Néanmoins, la rivalité avec le voisin stéphanois n’est jamais loin et une affaire de chaussures a fait ressortir cet antagonisme dans la capitale des Gaules.

En présentant une nouvelle collection de sa gamme, Adidas s’est attiré les foudres des plus nostalgiques et c’est une nouvelle fois un débat qui s’est créé entre des Lyonnais ne comprenant pas la polémique et ceux vus comme des "réac" à chercher la petite bête sur le moindre sujet. Présent sur le plateau d’OL Play mardi, Rémy Riou a été questionné sur le sujet. S’il regrette le coloris, le gardien de l’OL a tenu à rappeler l’importance de la rivalité Lyon - Saint-Etienne à tous les étages.

"Je ne comprends pas que ça perde en saveur parce qu’on a été élevé comme ça. C’était interdit de perdre et l’obligation de gagner. Il y avait cette saveur particulière que l’on t’inculque depuis tout petit. Il n’y avait pas de sandwich à la fin du match si on perdait le derby, s’est remémoré Riou. On a toujours mangé personnellement. Un derby, c’est bien pour le club, pour la vie d’un club mais aussi pour forger au niveau mental. C’est l’ennemi juré et ça te fait progresser avec des matchs de haut niveau en jeunes qui permettent ensuite d’être prêt à subir des matchs à enjeu."

Une division a beau désormais séparer l’OL et Saint-Etienne, la rivalité perdurera toujours et ce n’est pas Bernard Lacombe qui dira le contraire.