Revenu en Ligue 1 après cinq saisons à l’étranger, Maxime Gonalons savoure ce retour. Le milieu de Clermont a hâte de pouvoir croiser le fer avec l’OL et ses anciens coéquipiers.

Rome, Séville, Grenade… Depuis son départ de Lyon, Maxime Gonalons a réussi à mêler projet sportif et cadre de vie. En cinq ans, le milieu de terrain a connu des expériences à l’étranger "qu’il aurait regrettées de ne pas avoir" mais l’appel d’un retour à la maison a été plus fort que tout après la relégation de Grenade à l’issue de la saison dernière. Si revenir à l’OL ne lui aurait pas déplu, Gonalons a finalement atterri un peu plus loin dans la région.

A 33 ans, le milieu de terrain s’est engagé avec Clermont pendant que ses potes Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso reposaient leurs valises entre Rhône et Saône. "C’est marrant car, avec Coco et Alex, on a quitté Lyon en même temps et, là, on revient en France en même temps également, s’est amusé Gonalons sur le site de la LFP. Ça va être sympa de se retrouver sur les terrains, ça fait plaisir ! On a joué très longtemps ensemble à l’OL, en jeune et en pro, donc on était toujours en contact. On a toujours notre groupe WhatsApp de l’époque, avec d’autres anciens comme Clément Grenier, Mathieu Valbuena, Rachid Ghezzal…"

"L'évolution de Benzema est incroyable"

Revenu dans la région pour très certainement y finir sa carrière de joueur, Maxime Gonalons s’est rapproché des siens. A Clermont, il n’est pas dépaysé avec les présences de Mehdi Zeffane, qu’il a côtoyé à l’OL, et de Florent Ogier, son ami d’enfance depuis leurs premiers pas dans le foot à Villefranche. La mode est donc au retour dans cet été de toutes les chaleurs et s’il joue désormais à Clermont, Maxime Gonalons reste un amoureux de l’OL.

Comme de nombreux supporters, l’international français a un rêve pour le club lyonnais. "Vu ce qu’il est capable de faire, je ne pense pas que le Real soit prêt à lâcher Karim Benzema ! On n’a pas encore tout vu. Mais oui, ce serait beau qu’il termine à Lyon et qu’il boucle la boucle à l’OL. Ce serait beau pour tout le monde !"

Entre le rêve et le réalité, il existe un vrai fossé et les chances de voir le très probable futur Ballon d’Or revenir là où tout a commencé s’amenuisent au fil des années. Mais dans le football, la vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain…